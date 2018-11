Russen samlet inn penger til Blå sløyfe-aksjonen

nyheter

I dag var russen ved Alta videregående skole kledd i blått, for å samle inn penger til Blå sløyfe-aksjonen.

Fokus på prostatakreft

– I dag har vi blå temadag, som setter fokus på forskning mot prostatakreft. Vi har solgt blå muffins, brownies, den blå sløyfen, også har vi delt ut brosjyrer med informasjon om prostatakreft. I dag har vi samlet inn 2130 kroner, forteller Andrine Svea, som går tredje året på Alta videregående skole.

Hun har ansvaret for å finne ut av hvilket tema russen skal ha fokus på, fra gang til gang.

– Vi prøver å henge litt med resten av samfunnet, og tar for oss ting som er aktuelt. Vi vil vise at russen bryr seg om andre ting enn bare fest og fyll, og ønsker å gå foran som et godt eksempel. Det er derfor vi har disse temadagene, også kan vi feire litt gjennom hele året, sier Svea.

Oppegående ungdom

Tidligere i år har russen i Alta hatt fokus på blant annet rosa sløyfe og trafikksikkerhet.

– Vi får mye skryt fra lærerne og andre elever. Da vi hadde fokus på trafikksikkerhet forrige uke, så var det mange som synes det var bra at vi satt fokus på nettopp det, fordi det er såppas viktig nå som det begynner å bli mørkt ute, forteller Thea Heltne Kjelstad, som også går tredjeåret på Alta videregående skole.

I tillegg til å sette fokus på viktige saker, forteller Kjelstad at dette bidrar til godt samhold mellom russen.

– Det er veldig artig og sosialt, og det er fint å bidra med å sette fokus på viktige saker. Blå sløyfe aksjonen var veldig glad for at vi hadde lyst til å gjøre det. Det er mange som tenker at russen er litt pøbler, men vi gjør jo mye bra og vi er jo oppegående ungdom, sier Kjelstad.