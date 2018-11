Mæland om fylkessammenslåingen: – Nå må arbeidet starte opp

nyheter

− Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal slås sammen fra 1.1.2020. De to fylkeskommunene har litt over ett år på å få det viktigste på plass. Av hensyn til innbyggere, ansatte og næringsliv må nå arbeidet i fellesnemnda nå starte opp, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Her fremgår det også at Finnmark fylkesting har å velge ni medlemmer til fellesnemnda, da Troms fylkeskommune har valgt sine 19 representanter.

Departementet har tidligere opphevet Finnmark fylkestings vedtak om å ikke velge medlemmer til fellesnemnda.

− Før møtet i fellesnemnda 17. desember har Stortinget behandlet representantforslag om å oppheve fylkessammenslåingene i regionreformen, og Finnmark fylkesting har hatt nytt møte. Jeg legger derfor til grunn at begge parter er klare til å starte arbeidet. Høsten 2019 skal det nye fylkestinget for Troms og Finnmark velges. Nå må partene legge til rette for at innbyggerne kan få velge sine representanter, sier Mæland.