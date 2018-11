nyheter

Bakgrunnen for dette er uttalelsen til Erna Solberg om at hun er klar for å støtte KrF i et forbud mot "tvillingabort" innenfor 12 svangerskapsuke, også kalt fosterreduksjon.

Hele Norge i demonstrasjon

Statsministeren har også sagt at hun er åpen for endringer i bestemmelsen, som gir rett til abort i tilfeller der fosteret diagnostiseres med alvorlig sykdom eller alvorlig funksjonsvanske.

Det nye forslaget provoserer mange, og det er allerede planlagt demonstrasjon i 16 andre byer.

– Alta er en del av noe større denne lørdagen. Samme dag til samme tid vil det være demonstrasjoner i Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Molde, Volda, Bergen, Haugesund, Stavanger, Mandal, Kristiansand, Tønsberg, Drammen, Oslo, Ås og Fredrikstad, skriver hun.

Thomassen oppfordrer alle som er i mot dette, til å møte opp og vise sin motstand.

– Vi vet ennå ikke hvor og når forhandlingene finner sted, men nå må vi mobilisere, kvinner og menn, over hele landet for å gi regjeringa en kraftig advarsel, skriver Thomassen.

Tråkker på kvinners kropp

Videre skriver hun at det ikke er rett at norske kvinner skal tvinges til å føde barn de ikke kan ta seg av, for at Solberg skal få sin flertallsregjering.

– Vi finner oss ikke i at kvinners rett til eget liv og egen kropp tråkkes på og rives ned. Ikke rør abortloven Erna, skriver hun.

Thomassen oppfordrer de som ikke har mulighet til å møte opp på demonstrasjonen, men som ønsker å vise sin motstand til å gjøre dette via en underskriftskampanje på nett.

– Det er mange måter å vise sin motstand mot innstramminger i abortloven på. La Erna og de andre, tause, kvinnene i Høyre se at vi ikke gir oss. Vi tillater ikke noen innstramming i gjeldende abortlov. Aldri, skriver hun.

Demonstrasjoner finner sted i sentrumsparken i Alta klokken 14:00 den 17.november. En av de som skal holde appell er, Kristina Johnsen som er leder i Alta SV.