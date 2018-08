– Gledelig med en egen samisk kokkelinje

nyheter

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) besøker den nye linja med Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino onsdag.

Hun er svært glad for at det kommer et eget samisk opplæringstilbud på restaurant- og matfag.

– Reiselivet er i vekst og vi er nødt til å følge med i utviklingen. Derfor er det veldig gledelig at det åpnes en egen samisk kokkelinje. Dette vil være med på å gjøre Sápmi til en mer attraktiv reiselivsdestinasjon, mener Muotka.

Sametinget har gitt Fagopplæringskontoret i Finnmark tilskudd til rekruttering av elever til restaurant- og matfaglinja, hvor målet er å få flere lærlinger og nok fagfolk til reiselivsbedriftene i Karasjok og Kautokeino, heter det i en pressemelding fra Sametinget.