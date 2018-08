Tiltalt for å ha banket en annen med jernstang

nyheter

I en fersk tiltale heter det at en mann i 20-årene fra Alta en mandag kveld i desember 2017 slo en annen mann gjentatte ganger med en jernstang. Hendelsen skal ha funnet sted ved en privatadresse i Alta.

Slagene skal ifølge tiltalen ha vært rettet mot både hode og kropp «slik at fornærmede bl.a. ble påført flere kutt som måtte sys med fire sting over høyre øye, et sting over venstre øye, fem sting i bakhodet, et sting under kneskålen og fem sting på leggen»

Saken skal foreløpig opp for Alta tingrett i oktober og det foreslås erstatning/oppreisning til fornærmede.