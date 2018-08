nyheter

I tiltalen heter det at mannen i 60-årene fra Alta kommune brøt loven da han 21. oktober i fjor kjørte bil i Loppa, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Blodprøven som ble tatt av han samme dag viste 1,46 promille.

Mannen er også tiltalt for å ha kjørt uten førerkort både 21. oktober 2017 og 15. desember samme år.

Saken skal opp for Alta tingrett i november.