Så mye penger bruker vi på bursdagsgaver

– Jeg er overrasket over at tallet er såpass høyt. Barn går jo gjerne i mange bursdager i løpet av et år, så det blir en betydelig utgift, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun er opptatt av at bursdager ikke skal bli en arena som ekskluderer dem med dårlig råd.

– To-tre elever i hver klasse lever under fattigdomsgrensa. Mange gruer seg til bursdager fordi de ikke har råd til gaver. Det er viktig at foreldrene blir enige om en beløpsgrense. Man kan også spleise på en fellesgave. Brukte gaver er også greit! Barn bryr seg ikke om at gaven er brukt, sier hun.

Sandmæl mener man også bør holde selve feiringen på et nøkternt nivå.

– Foreldre må tenke på at valgene de gjør, påvirker alle: Sier man ja til bursdag med bowling eller lekeland, legger det et press på andre foreldre. Jeg får spørsmål om å ha bursdag slike steder hvert eneste år, men holder fast på hjemmebursdag, og det blir alltid suksess, sier Sandmæl, som selv har tre barn.

Ifølge DNBs undersøkelse bruker foreldrene i snitt 1021 kroner på gaver til egne barn, 232 på venners barn og 368 kroner på nevøer og nieser.