Krykkemysteriet ved starten på toppturløypa

Tverrelvdalen ILs merkede løyper for toppturer er populære og mye brukt. En av disse er Isbergløypa som har startpunkt ved «Hjalmar-hytta» ved Isbergveien.

– Det er utrolig trasig å se at respekten for natur og miljø ikke er større enn at man i stedet for å ta veien til en container, heller velger å dumpe søppelet ute i naturen. Nå tyder jo alt på at vedkommende som har dumpet dette er dårlig til beins, uten at det kan være en unnskyldning. Her er det mange par med krykker blant det som er dumpet, sier en eldre mannlig bruker av toppturløypa til Isberget.

– Uansett er det ille å se at det finnes slike holdninger den dag i dag. Jeg trodde vi var kommet lengre.

Altaposten tok bildet for en uke tilbake, men krykkene og alt det andre søppelet skal ha ligget åpent i starten av løypa en tid.