Finnmarkspolitiet ruster opp for å avdekke menneskehandel

nyheter

– Finnmark politidistrikt har tidligere ikke hatt dedikerte etterforskere av denne type saker. Stillingene er opprettet som en direkte følge av handlingsplan mot menneskehandel fra 2016 og Riksadvokatens mål og prioriteringsskriv for 2018, sier fungerende enhetsleder FEFE - Seksjon for etterforskning, Inger Anita Øvregård i en pressemelding.

På oppdrag fra politidirektoratet

Bakgrunnen for den nye satsningen er at distriktet har for 2018 fått i oppdrag å styrke satsningen på å avdekke omfang og etterforske menneskehandel.

– Menneskehandel rammer ofte sårbare grupper som tvinges, utnyttes eller forledes til arbeid eller å utføre tjenester, som bryter med grunnleggende regler, forskrifter og lover. Menneskehandel ved tvangsarbeid inngår som den del av arbeidsmarkedskriminalitet. Samarbeid med øvrige kontrolletater som Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten (A-krim sentre) vil være sentralt i dette arbeidet, sier Øvregård.

– Dette er en nasjonal satsing og noe alle politidistrikter i Norge skal ha, er svaret fra seniorrådgiver Robert Lalla i Politidirektoratet til iFinnmark som omtalte saken først.

Flere stillinger

Politiet har i den anledning utlyst en stilling som politifaglig etterforskningsleder og to som taktisk etterforsker.

Etterforskningslederen vil blant annet ha ansvar for å lede det politifaglige arbeidet i straffesaker som omhandler menneskehandel, arbeidsmarkedskriminalitet, ha saksansvar og etterforske saker innen eget spesialfelt og faglig veiledning og instruering innen fagområdet menneskehandel.

Den taktiske etterforskeren vil ha oppgaver tilknyttet det å planlegge og utføre etterforskning i saker som omhandler organisert kriminalitet i form av menneskehandel på en rasjonell og kvalitativ god måte i henhold til gjeldende lover, forskrifter og instrukser.