Dette skjedde i natt

nyheter

Kirkenes klokken 0020 ble en person innbragt og satt i arrest på grunn av overstadig beruselse.

Litt senere, klokken 0142, ble to personer bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse. En av disse personene returnerte tidligere på kvelden og fikk dermed en gratistur til arresten for ikke å ha fulgt pålegget om å holde seg borte.

Klokken 0246 får politiet melding om slagsmål i Kirkenes sentrum. Politiet skal ha fulgt opp, men har ikke kommet med noen ytterligere oppdatering.

I Vardø ble en person kjørt hjem av politiet ved to-tiden natt til lørdag.

Steinras i Rypefjord

Politiet melder at det ved halv tre-tiden kom inn en melding om et steinras. En stor stein skal ha rast ut i veien. Ett av feltene var fortsatt åpne og Vegtrafikksentralen ble varslet for å følge opp saken.

I Varanger ble en person stanset og mistenkt for promillekjøring. Det ble tatt blodprøve av personen og politiet oppretter sak.

Avsluttet fest i Hesseng

Politiet melder at de har vært på to fester i området. En fest avsluttet og en har fått pålegg om å dempe musikken.

– Det har ikke vært noen store sendelser i Alta eller Hammerfest, opplyser operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Politiet i Finnmark.