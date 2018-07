Stjerner klare for neste Wirkola-film

nyheter

Det er nettpublikasjonen Deadline.com som melder om at Gibson og Farrell begge står på rollelista til Alta-regissøren. Ifølge nettstedet starter filmingen i oktober.

På Wirkolas facebookside kommenterer stjerneregissøren fra Alta nyheten med en kort og beskrivende setning: «Stoked about this one:» før han lenker inn nyheten til Deadline.com.

Både Mel Gibson og Colin Farrell er blant Hollywoods virkelig godt etablerte skuespillere, førstnevnte med roller i storfilmer helt tilbake til 80-tallet, ikke minst gjorde han seg et navn gjennom Dødelig Våpen-filmene, som den sta og egenrådige politimannen Martin Riggs.

Selv om Farrell ikke har en like lang karriere, har han vært å se i så mange store og små roller på lerret de siste to tiår at du ikke kan ha unngått å ha fått med deg et glimt av han. Mest kjent er han trolig for hovedrollen i Tigerland, en av hovedrollene i Minority Report samt portretteringen av Alexander den store, alle filmer fra begynnelsen av 2000-tallet.