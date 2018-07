Denne redningsbøyen får du plass til i lomma

nyheter

Det er gründeren av Nord-Media og nettstedet havnami.no, Odd-Are Skoglund, som andre uka i august går bredt ut med produktet One Up, en redningsbøye i lommeformat. Nylig hadde han besøk av ideutvikler Brooks Golden fra Chicago, som er godt i gang med lanseringen i Spania og Nord-Amerika.

Et supplement

– Dette skal være et supplement til vanlige redningsvester, presiserer Skoglund og Golden, som likevel tror en bærbar bøye for hånden kan være livsviktig redningsutstyr i båten. Den kan nemlig kastes 40-50 meter og blåses opp seg selv idet den treffer vannet.

– Tilbakemeldingen fra båtfolket har vært over all forventning. Vi har også hatt et møte med Redningsselskapet, som synes ideen var spennende, sier Skoglund, som i første omgang tar inn 500 eksemplarer til det norske markedet.

Utgangspunktet og visjonen er å redusere drukningstallene, som er unødvendig høye, fastslår de.

Positiv mottakelse

En liten uformell demonstrasjon i båthavna ga god respons, blant annet fra Roy Jonas, som var klar på at han ville bestille en slik hendig, liten «paraply». Den er såpass liten at den passer i et hanskerom eller i fiskeveska.

– Testene har vært svært oppløftende. Ei 12 år gammel jente kastet bøya 20 meter, sier Odd-Are, som personlig ble overbevist etter et tilfeldig møte via en felles bekjent på Gran Canaria. Skoglund har aldri vært redd for å teste nye ting og har siden 1991 drevet Nord-Media som har produsert en hel rekke blader og tidsskrifter, blant annet Båt i nord.

Interessen for det maritime har alltid vært stor, derav også det som har med sikkerhet å gjøre.

– Alt av forbedringer på dette området er til det gode. Min store drivkraft er sikkerhetsaspektet, men som forretningsmann håper jeg naturligvis på at dette produktet blir allemannseie i miljøet, sier Skoglund, som i første omgang vil ha lager i Porsgrunn og selge produktet via nett.

Stor bevissthet

Brooks Golden fastslår at det langt ifra er tilfeldig at de ønsker en lansering i Norge, etter at de har testet ut flere prototyper.

– Her i landet er det veldig bevissthet rundt nettopp sikkerhetsutstyr. Norge har en lang kystlinje, der det drives masse vannaktivitet. Det er perfekt å teste ut interessen her, sier Brooks Golden, som under besøket i Alta fikk oppleve Altaelva og annen mektig natur. Han var kraftig imponert.

Han er også imponert av mentaliteten og engasjementet, og registrerer at de får gode forslag til forbedringer.

– Vi er opptatt av å få produktet best mulig, sier amerikaneren.

– Redningsselskapet kom også med veldig gode innspill, sier Skoglund, som ser at markedet for en slik bøye kan være stor i hele verden.

– Det kan gi bedre trygghet og sikkerhet, mener han.