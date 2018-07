Dette skjedde mens du sov

nyheter

I Kautokeino ble en kvinne i 30-årene siktet for kjøring i beruset tilstand.

I Hammerfest ble to menn i 20-årene gitt pålegg av politiet om å forlate et utested etter et slagsmål.

Videre melder politiet at en mann i 40-årene anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.

Politiet fikk også klage på feststøy i Hammerfest. Festdeltagerne ble bedt om å dempe seg.

I Alta fikk politiet melding om en moped/lettmotorsykkel som holdt på å kjøre på gående på gang og sykkelvei ved Buktabakken i Alta.

Politiet følger opp saken.

Også i Alta har politiet måtte rykke ut på flere meldinger om klager på feststøy.

– Til orientering vil det opprettes anmeldelser dersom påleggene ikke etterkommes, skriver politiet på Twitter.