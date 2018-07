nyheter

Finnmark politidistrikt medgir gjerne at det ikke er alt de rår over. Torsdag rundt 13.45 er det handlingslammelsen som råder på Twitter.

– Vi får inn klager på at jagerfly bryter lydmuren over Sørøya. Vi er redd vi ikke får gjort så mye med det, heter det, men de lover likevel å ta det opp med sjefen for Luftforsvaret.