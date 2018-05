På plass for russen og andre ungdommer

nyheter

Tradisjonen tro hadde Ungdommens helsestasjon stand utenfor Studenthuset City Scene natt til 17. mai. Helsesøster Britt Helene Skum Walseth og jordmødrene Marit Karlstrøm og Gunn Olsen trosset regn og vind, og i flere timer midt på natten var de synlige voksne for russen og andre festklare unge voksne i gågata.

Trivelig synliggjøring

– Vi får kjempegod respons, ikke bare av russen. Vi deler ut boller og varm saft, og vi slår av en prat. Det er trivelig, og kanskje gir det et lite avbrekk i alkoholkonsumet, sier Marit Karlstrøm som har jobbet ved Ungdommens helsestasjon i to år.

– Vi deler også ut kondomer og håper selvsagt at de blir brukt. Og sist, men ikke minst, håper vi at vi gjør Ungdommens helsestasjon enda bedre kjent blant målgruppa, sier Karlstrøm.

Lavterskeltilbud

Ungdommens helsestasjon er et lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne i alderen 13-25 år. Den drives av Alta kommune og holder til 1. første etasje på Parksenteret, med inngang fra gågata. Ungdommens helsestasjon er åpen hver onsdag ettermiddag, og her jobber jordmødre og helsesøstre. De gir råd og veiledning om prevensjon og graviditet, psykisk og seksuell helse, vold og overgrep, mobbing og annet. Tilbudet er gratis, og de ansatte har taushetsplikt.