– Det er skam å se dyr bli behandlet bedre enn folk i Finnmark

nyheter

– Fremskrittspartiets helsepolitikk har pasienten i fokus. Kyss meg bak. Det gjelder ikke Finnmark, sa Odd Eilert Persen på talerstolen under Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen.

I vinduet over kan du se hele innlegget.

– På tide med et oppgjør

På persens åpne facebook-profil skriver han at det er på tide at politikere tør ta et oppgjør med «makta».

– Man må Prate fra levra så folk forstår. Pasienter i fokus i Finnmark/Alta. Kjøss mæ bak som æ sa i talen. Det finnes ingen fokus. Dyr blir bedre behandlet enn mennesker.