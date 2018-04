Dette skjedde mens du sov

nyheter

Det ble dyrt for fire litauere på fisketur i Norge. På tur hjem ble de nemlig stoppet på grensa ved Polmak. Med 600 kilo fisk og en snøscooter i lasten, fikk de 58.000 kroner i forelegg. Dette melder politiet i Finnmark på Twitter.

Ved et utested i Alta fikk en full og bråkete gjest pålegg om å holde seg borte fra sentrum.

Det var ikke så lurt av de to guttene i tenårene å legge i vei på en moped. De ble nemlig stanset av politiet ved midnatt. Og siden mopeden ikke er registrert for to personer, vurderer politiet nå om de skal anmelde forholdet. En vil tro at guttene ikke tar den sjansen flere ganger.

Politiet har vært aktive og har holdt en rekke fartskontroller rundt omkring i Finnmark. I Indre Billefjord kjørte mange for fort fredags ettermiddag. En person mistet lappen etter å ha kjørt i 92 kilometer i timen i 60-sonen, mens tre andre fikk forenkla forelegg. Også i Akkarfjord kjørte mange for fort fredag formiddag, og der ble det gitt hele sju forelegg.

På Skaidi ble en mann stanset ved 2-tiden natt til lørdag. Med en knust frontrute hadde han bortimot null sikt. Dermed ble førerkortet beslaglagt.