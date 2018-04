– Er Høyre arrogant fordi man er uenig med opposisjonen?

nyheter

Ordfører-partiet i Loppa fikk hard medfart fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV etter torsdagens kommunestyremøte, der ordfører Steinar Halvorsen brukte dobbeltstemmen til å stanse folkeavstemning i kommunal regi. Det vanket beskyldninger om arroganse og at man med dette vedtaket nektet befolkningen i å si sin mening om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Er man arrogant når man er uenig med Arbeiderpartiet og de andre partiene i Loppa? Jeg er tilbøyelig til å mene det er arrogant å stille seg til doms over et flertall i kommunestyret, sier ordfører Steinar Halvorsen (H) etter noen fartsfylte døgn etter at Altaposten avslørte at det gikk mot et omstridt vedtak.

Halvorsen mener samtidig at man ikke forholder seg til den demokratiske forordningen her til lands.

– Stortinget har vedtatt to ganger at det blir sammenslåing. Det kan ikke en regional folkeavstemning gjøre noe med og da må Høyre få lov å mene at dette er en bortkastet folkeavstemning, som ikke Loppa kommune skal bruke midler på, sier Halvorsen.

– Hadde det ikke vært en fordel å ta opp saken på et tidligere tidspunkt, slik at de tre partiene ikke ble tatt på senga?

– Vi hadde et møte i forkant av kommunestyremøtet der det ble avgjort, så det var første og beste anledning. I tillegg hadde vi med oss et møte med fylkeskommunen om båtrutene, der det ble ganske klart at det ikke fantes penger. Det får vi samtidig som det skal svis av tre millioner på en meningsløs folkeavstemning, begrunner Halvorsen.

– Det blir hevdet at dere nå nekter befolkningen å si sin mening i denne viktige saken?

– Det må bero på at de ikke har fulgt med hva som skjedde i kommunestyremøtet. Der handlet det om at vi ikke ville anbefale at dette skjer i regi av Loppa kommune og bruker de pengene det koster. Fylkeskommunen må gjerne legge til rette for avstemning, så håper jeg befolkningen svarer ja til sammenslåing, sier Halvorsen.