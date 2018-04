Nå blir det endelig gjennomgang av reglene

nyheter

Det betyr at Helse Nord nå må se nærmere på hele organiseringen av ordningen, som har fått sterk kritikk gjennom mange år. Pasienter har måttet vente på billigste flyavgang i et halvt døgn, etter konsultasjon på UNN.

Et representantforslag fra Senterpartiet ved Ivar Odnes, Jenny Klinge, Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen fikk enstemmig gjennomslag for å "starte en evalueringen av pasientreiseordningen i august 2019". Det er også fattet enstemmig vedtak om å be regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen.

I tillegg er det med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt vedtatt å be regjeringen gjøre en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget for å forenkle og forbedre ordningen, heter det i vedtaket.

Stortingsrepresentant Marianne Haukland (H) støtter en slik gjennomgang, men mener Senterpartiet i realiteten slår opp åpne dører.

– Det er allerede sendt brev til helseforetakene, der de blir bedt å se på ordningen. Dette er i tråd med det regjeringen og Høyre mener, så det er en prosess som er i gang, mener Haukland, som fortelle at det også er satt igang tiltak for å få en bedre og mer smidig ordning.

Alta Høyre har imidlertid vært svært misfornøyd med handlekraften fra eget parti, som sitter med helseministeren. Lokalpartiet hadde blant et eget møte med statsminister Erna Solberg om helserelaterte spørsmål.

Leder Laila Davidsen er nådeløs i et intervju med iFinnmark.

– Helseministeren har tidligere lovet å rydde opp i det. Vi trodde på han og det hadde vi ingen grunn til. Vi har blitt holdt for narr, og det er ikke greit. Jeg blir skuffet og sint, sier Laila Davidsen til nettstedet.