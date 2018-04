– Blir som å hoppe etter Wirkola

nyheter

– Det finnes et godt uttrykk for dette, nemlig å hoppe etter Wirkola, sier Ottesen til Altaposten, og sikter til at Harald Karlstrøm i går ba om avløsning midt i en toårsperiode på grunn av jobb og travle dager.

Karlstrøm har vært styreleder i næringsforeninga i mange år og ble behørig takket av for sin innsats. Det vansket blomsterhilsen og gave fra daglig leder Kjetil Kristensen på vegne av foreningen.

– Jeg er veldig glad for å ha Kjetil som daglig leder og et kompetent styre i ryggen. Det er etter min mening viktig med en næringsforening som jobber for fellesskapet og påtar seg å arbeide for saker som betyr mye næringspolitisk, som infrastruktur, kommunikasjoner og rammebetingelser.

– For oss er det viktig å være proaktiv når maskinbransjen sliter og Nasjonal transportplan ikke blir som vi ønsker. Reiselivsplanen vi jobber med tror jeg vil være et redskap for å sette Alta på verdenskartet på turisme, eksemplifiserer Ottesen, som har sittet i styret og allerede fått nyttig erfaring.

Slik blir det nye styret:

Leder: Gunnar Ottesen

Nestleder: Synnøve Opgård Andersen

Styremedlem: Lone Synnøve Hegg

Styremedlem: Halvdan Heggheim

Styremedlem: Vegar Berge Uglebakken