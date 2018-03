Ikke glem hundens fjellvettregler

nyheter

Fjellvettreglene burde være kjent for de fleste, men har du hørt om fjellvettregler for hunden?

– det er ikke bare oss tobente som møter utfordringer i vinterfjellet. Du må også passe godt på hunden din, skriver mattilsynet.

Fjellvettregler for hunden

1. Vis respekt for sola

Hunder kan også bli snøblinde dersom de utsettes for sterk sol og UV-stråling. Hunder er ikke like utsatt som oss mennesker, men enkelte hunderaser (og hunder med nedsatt tåreproduksjon) er mer utsatt for å bli snøblinde. På fjellet er sola og strålingen sterk, så vær obs på hvordan hunden ter seg. Snøblindhet viser seg ofte ved at det begynner å renne fra øynene, som blir røde og irriterte. Hunden kniper igjen øynene og søker ofte til mørkere steder for å unngå lys.

2. Se opp for solbrenthet

Hunder kan bli solbrente, og tynnpelsede raser er mer usatt enn andre. Ører og nese er særlig utsatt, samt kroppsdeler uten hår og pigmenter. Solbrenthet viser seg som skarpe røde merker eller i verste fall blemmer. Dekk til hunden eller bruk solkrem hvis det er veldig sterk sol.

3. Se opp for såre poter

Sjekk potene jevnlig og gi nødvendig stell og pleie. Lang pels mellom tredeputene kan føre til at det dannes is- og snøklumper. Potesalve kan forhindre dette, og det kan også være lurt å klippe ned pelstustene som stikker ut under labben på hårete raser (ikke klipp vekk det mellom putene). Vær særlig oppmerksom dersom du har ski med stålkanter.

Sørg for at hunden har velstelte klør. Lange klør sprekker, brekker og fliser seg lettere opp og klo-skader kan være veldig smertefullt. Bruk potesokker dersom hunden har fått skader eller sår. Sokker kan også forebygge, men de må brukes riktig så de ikke forårsaker ytterligere skader og sår.

4. Bruk riktig utstyr

Tilpass utstyret som sele eller kløv etter hund og behov, slik at det ikke oppstår gnagsår eller skader. Ha gradvis tilvenning til nytt utstyr, ikke lån av andre.

5. Legg ikke ut på langtur uten at hunden er trent

Også hunder blir slitne, husk at du sklir fort av gårde på skiene. Tilpass fart og turlengde etter hvor trent hunden er. Vis også hensyn til andre turgjengere. Det er tungt for hunden å gå i løssnø og samtidig trekke pulk eller mennesker, tren godt før langturer.

6. Vær rustet mot uhell

Ha med enkelt førstehjelpsutstyr som bandasjer, potesokk, potesalve, sportstape og sårsalve. Rådfør deg gjerne ved veterinæren din før du reiser til fjells. Kanskje hunden trenger andre medisiner eller har spesielle behov?

7. Se opp for frostskader

Hunder kan få frostskader og enkelte områder på kroppen er mer utsatt, som ører, poter, hale og kjønnsorganer. Dersom uhellet er ute må du ikke forsøke å gni hunden varm - det kan ødelegge huden. Frostskader må behandles av veterinær. Hvis du har en tynnpelset hund kan det være lurt å ha med noe den kan ligge på under lange raster ute.

8. Pass godt på valpen i kulda

Ikke alle hunderaser er like godt tilpasset kulde. Utetiden må tilpasses temperaturen. Valper har ikke samme evne til å regulere kroppstemperaturen som voksne dyr, så ta spesielt hensyn til unge hunder. (Skjelving kan være et tegn på at hunden fryser, men kan også bare bety at den er oppspilt/glad.)

9. Husk ekstra fôr

Hunden bruker mer energi når den er i aktivitet, og den bruker også mer når det er kaldt, for å holde kroppstemperaturen oppe. Det må du ta hensyn til når du fôrer. Dersom dere er på en krevende tur kan det vært lurt å gi ekstra fôr eller tilsette ekstra fett i fôret. Husk flaske(r) med vann og drikkeskål, også hunden blir tørst.

10. Ikke gi hunden sjokolade

Hunder tåler ikke stoffet teobromin, som finnes i kaffe, te, cola, kakao og sjokoladeprodukter. Selv små mengder sjokolade kan gi uregelmessig puls og åndedrett, i verste fall kan hunden bli forgiftet. Ligg unna sjokoladesnacks, husk de vanlige godbitene.

Kilde: Mattilsynet.