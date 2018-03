Savnet scooterfører hjemme igjen

nyheter

Rett etter klokken 15 melder politiet at mannen i 30-årene har dukket opp hjemme i Lakselv for en time siden.

– Han vil bli avhørt. Vi er ikke imponerte, skriver politiet.

I tillegg påpeker politiet at det har vært satt i gang store ressurser på å finne mannen.

Innkalte til leteaksjon

Hovedredningssentralen i Nord-Norge opplyste i formiddag at de hadde fått beskjed fra politiet om leteaksjonen. Denne ble satt i gang etter at samboeren til en skuterfører, en mann i 30-årene, tok kontakt. Hun fortalte at mannen skulle kjøre mellom Alta og Skoganvarre i Porsanger, og var bekymret etter at mannen ikke hadde kommet til avtalt tid. Mannen er hjemmehørende i Finnmark.

Da Altaposten var i kontakt med HRS fredag morgen var man først i en etterretningsfase.

– Man skal kjøre traseen mannen skulle følge fra vest til øst for å se etter han, sa redningsleder Jakob Carlsen til avisa ved halv elleve-tiden.

Igangsatt søk og redning

Operasjonsleder Ann-Rigmor Søderholm bekreftet at det er satt i verk en SAR-aksjon (søk og redning journ. anm).

– Det er en person som skulle ha kommet frem til avtalt tid, som ikke har kommet frem, sier hun.

– Vi har frivillige på stedet og igangsetter et søk i området.

Politiet vil ikke bekrefte om det er samboeren til mannen som kontaktet politiet.

Sivilforsvaret var også koblet inn, mannskap tilhørende enkelte avdelinger i vestfylket fikk beskjed om å møte for å delta på leteaksjonen.

Sea King-mannskapet var også blitt varslet.