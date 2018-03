nyheter

Finn Hågen Krogh er på lag med SmartDok, og verdensmesteren tok seg av ankeretappen under årets sponsorstafett arrangert av Bossekop UL.

– I et durabelig oppgjør med Advokatfirmaet Hegg & Co gikk vi seirende ut til slutt. For en start på påsken, skriver SmartDok.