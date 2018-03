14. mai blir datoen for folkeavstemninga

nyheter

Finnmark fylkeskommune har nå funnet ut at den bebudete folkeavstemningen om sammenslåing av Troms og Finnmark skal være tre dager før nasjonaldagen.

Forhåndsstemming starter èn uke tidligere. Alle over 18 år som er oppført i manntallet i Finnmark har anledning til å stemme, heter det i en pressemelding.

– Det vil bli mulighet for å stemme både over internett og ved hjelp av tradisjonell stemmeseddel, forteller fylkesordfører Ragnhild Vassvik.Spørsmålet finnmarkingene blir bedt om å gi sitt svar på er om man er for eller mot sammenslåing med Troms.

Finnmark fylkeskommune er ansvarlig for folkeavstemninga, og den vil avholdes i nært samarbeid med de forskjellige valgsekretariater i alle kommunene i Finnmark.