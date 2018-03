Vil flagge for både kvener og homofile

nyheter

Det er hovedutvalget for næring, drift og miljø som mandag behandlet flaggplanen til Alta kommune.

Det var MDG-politikeren Andreas Foss Westgaard som fikk gjennomslag for tillegget om å flagge utenfor Alta rådhus, både under Kvenfolkets dag og Pride-arrangementet.

Med seks mot tre stemmer ble det vedtatt at det skal tas med retningslinjer for bruk at kvenflagget sammen med det norske på kvenfolkets dag.

– Regnbueflagget skal opp ved rådhuset under «Pride-arrangement» i flaggstenger ved rådhuset, heter det i forslaget som fikk flertall.

Flaggplanen skal gjelde fra 2018, men den reviderte planen skal først fremmes for formannskapet for endelig vedtak.

Administrasjonen er bedt om å oppdatere flaggplanen med egnede retningslinjer.