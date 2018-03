– Vi må ikke glemme internatbarna

nyheter

Det blir medlemsmøte allerede onsdag kveld.

– Vi ønsker å få internatbarna i Finnmark inkludert i en offentlig oppreisningsordning og dette vil være tema for vårt møte , sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug til Altaposten.

Tidligere i mars fremmet to av KrF sine stortingsrepresentanter, Olaug Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold, et forslag om å gå gjennom offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger. Får deres forslag flertall i Stortinget, kan det føre til at internatbarn og sanatoriebarn fra kysthospitalet får den oppreisningen fra det offentlige som vi i Stiftelsen rettferd for taperne har kjempet for i så mange år, skriver stiftelsen på sin nettside.

Gjennomgang

– Vi i Stiftelsen Rettferd for taperne mener det først og fremst er fire forhold som gjør det nødvendig å ha en helhetlig gjennomgang av dagens offentlige oppreisningsordninger. Det første og viktigste argumentet er at det etter Stiftelsen Rettferd for tapernes mening er grupper som i dag ikke er omfattet av oppreisningsordningene, noe vi mener internatbarna fra Finnmark burde bli omfattet av, sier Slaathaug.

Han mener en helhetlig gjennomgang dermed kan være med på å fange opp grupper som tidligere har falt utenfor oppreisningssystemet.

Begrepet mobbing

– Vi er godt fornøyde med representantforslag fra KrF sine to representanter. Vi mener også begrep som mobbing må komme inn under en statlig ordning, og mener det bør foretas en gjennomgang av kommunale og fylkeskommunale ordninger. Ikke for å gripe inn i eksisterende ordninger, men for å vurdere om grupper eller enkeltpersoner kan ha blitt forskjellsbehandlet som følge av eksempelvis å ha vokst opp i den ene eller andre kommunen. Slik vi ser det i Stiftelsen rettferd for taperne, er det viktig å unngå at oppreisningsordninger føles urettferdig, sier generalsekretær Slaathaug til slutt.