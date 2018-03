– En SV-er kan ikke avgjøre om Frp skal gi disp

nyheter

Kommunestyret la ned dispensasjonsutvalget i desember og overførte oppgaver og myndighet til hovedutvalget for drift, næring og miljø.

– Da vi møttes i hovedutvalget i går var det to måneder siden siste møte. I verste fall kunne vi hatt hatt hundre dispsøknader liggende å vente på vår avgjørelse, men heldigvis kun ni. Uansett er det ikke holdbart for Alta kommune å ikke ha et eget disp-utvalg som tidligere. Disp-søknadene må avgjøres øyeblikkelig, og da av et utvalg bestående av folkevalgte, sier Odd Erling Mikalsen, en av to fra Frp i hovedutvalget.

– Ikke godt nok

Frp-politikeren mener at løsningen på utfordringen kommunestyret påførte hovedutvalget ved å legge ned disp-utvalget, ikke er å delegere fullmakt til hovedutvalgsleder og SV-er Otto Aas til alene fatte vedtak i saker som er av midlertidige karakter, og som ikke er av prinsipiell karakter. Vedtaket fattet av Aas skal framlegges i påfølgende møte i hovedutvalget for endelig stadfesting. På borgerlig side i hovedutvalget mente Høyre, Venstre og Frp at dette ikke er godt nok.

– I realiteten er vedtaket fattet i det øyeblikk Aas har avgjort saken. Søkeren vil da enten ha fått avslag eller en gyldig dispensasjon. At hovedutvalget i førstkommende måte skal godkjenne vedtaket gjort av Aas blir merkelig. Det er slett ikke utenkelig at Frp da kan bli tvunget til å godkjenne et avslag gitt av en SV-er, og som vi er dypt uenig i, påpeker Odd Erling Mikalsen.

– Smertefritt

Hovedutvalgsleder Otto Aas er klar og tydelig på at det var kommunestyrets, og ikke hovedutvalgets ønske å legge ned disp-utvalget.

– Begrunnelsen er å spare penger. Med ordningen vi nå har kutter vi 100.000 kroner i kostnader, kanskje mer. Vi må forholde oss til kommunestyrets vedtak selv om det kanskje ikke er optimalt sett fra hovedutvalgets side. Min vurdering som leder er at det funger tross alt ganske smertefritt, klargjør Aas.

Liten forskjell

Han viser til at administrasjonen i likhet med tidligere saksbehandler alle sakene og lager innstilling.

– I 90, kanskje 95 prosent av sakene, gjøres det administrativt vedtak. Det er saker som er i tråd med tidligere praksis, tidligere vedtak eller på annen måte kurant. Så har vi noen andre hastesaker, egentlig veldig få, som jeg nå etter siste vedtak i hovedutvalget som leder kan avgjøre etter delegert myndighet. I løpet av to måneder var det rundt ti saker, og noen av de kunne sikkert vært behandlet innenfor delegasjonsområdet til administrasjonen.

– Så det er ikke sånn at folk må vente i månedsvis på en enkel dispensasjon fordi kommunestyret har fjernet disp-utvalget?

– Nei, administrasjonen har samme delegerte myndighet som tidligere og tar nær alle sakene. De få hastesakene avgjør jeg som leder, men hovedutvalget får dem til godkjenning i ettertid. I praksis vil dispen løpe, og godkjenningsordningen er kun en mulighet til å gi meg kjeft for å ha vært for streng eller ettergivende. Så får vi se om det blir kjeft å få, sier Aas.

– Lønn for ingenting

Odd Erling Mikalsen, lederen i Alta Frp, er enig i at det var få hastesaker som ble lagt fram for hovedutvalget, og at det aller meste er saker som greit kan avgjøres administrativt.

– Når det kun var ni slike saker i løpet av to måneder stiller i alle fall jeg spørsmål om nødvendigheten av frikjøp av MDGs Miriam Akkouche for å lede disp-utvalget fram til nyttår. Med opp mot 100.000 kroner for å drifte det tidligere disp-utvalget, synes det å være betaling for å ikke gjøre noe. Var frikjøpet kun for å få samarbeidsavtalen i boks?

Han tror fint et politisk nedsatt disp-utvalg til å ta disse kunne vært opprettet og fungert uten større kostnader.

– Med så få saker snakker vi om minimale kostnader sett i forhold til frikjøp og andre kostnader som var knyttet til disp-utvalget, påpeker Mikalsen.