Iskald gambling: tok en ekstra time i Karasjok

Svenske Petter Karlsson var første kjører ut fra sjekkpunkt Varangerbotn onsdag kveld, etter et lynkjapt stans her. Ni minutter etter startet forhåndsfavoritt Dallas Seavey ut, med blant andre Birgitte Næss og Kristian Walseth halsende etter.

Inn til Levajok hadde Birgitte Næss passert Seavey, mens Walseth holdt fjerdeplassen. Stillingen blant de fire første holdt seg inn til Karasjok, der John Erik Eriksen hadde lik tid med Walseth.

I Karasjok la Karlsson opp til en uventet strategi. Han kunne startet ut fra Karasjok allerede kvart på åtte fredagsmorgenen, men først 08.45 tok svensken løs på siste etappe mot Jotka og Alta. Da hadde han holdt igjen på sjekkpunktet i 57 minutter mer enn nødvendig, melder Finnmarksløpet på sine hjemmesider, som omtaler dette som «stor dramatikk».

Taktikken kan vise seg å lønne seg, med en ekstra time hvile er de åtte resterende hundene (to hunder ble satt igjen i Karasjok) formodentlig fit for fight, og i bedre form enn konkurrentenes firbeinte.

Til Finnmarksløpet sa Karlsson at han tross ledelsen ikke vil være med på at han har seieren i lomma:

– Å nei, det vil jeg ikke si. Men når jeg har kjørt en stund og kommet i gang, så sier jeg kanskje noe annet.

09.58 var oppsatt tidligste starttid for Birgitte Næss ut fra Karasjok, hun ventet ikke et sekund for mye før hun startet avgårde, fremgår det av Finnmarksløpets resultatservice.

Tredjemann Dallas Seavey må vente til 10.22 før han tidligst kan starte ut.