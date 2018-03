Her blir det 272 minus, ifølge Yr...

nyheter

Skal vi tro værmeldingstjenesten yr.no bør alt som kan krype og gå av levende organismer i Alta-regionen holde seg innendørs neste helg. Det ligger nemlig an til et realt kuldesjokk natt til søndag.

Temperaturskalaen værmeldingstjenesten opererer med på nett går ned til minus 200, i Alta kryper kvikksølvet under dette, fremgår det av statistikken.

– Å søkke ta det blir kaldt i Alta neste søndag. Best å holde seg inne, lyder det fra en tipser.

Det kan trolig være lurt å kaste et par ekstra vedkubber i ovnen lørdagskvelden da vi mistenker at det kan bli vrient å få fyr senere på kvelden.

For de av dere som MÅ ut når kulda slår inn over byen anbefaler Altaposten-redaksjonen stillongs, samt varme votter.

Temperaturen kan for øvrig ikke bli så mye kaldere enn det som meldes på yr. Det absolutte nullpunkt ligger på 273,15 miunsgrader. På denne temperaturen slutter selv atomene å bevege seg.

Fra Meteorologisk institutt, som driver yr.no sammen med NRK, får Altaposten raskt avklart at det med all sannsynlighet har vært et hikke på en eller annen programvare.

– Oi, greit at det er store variasjoner i Finnmark, men så store som dette er ikke vanlig, lyder det fra en kommunikasjonsansatt som penser oss videre til vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan:

– 272 minus? Det var kaldt.. Det må dere få slippe. Jeg håper det er en glipp, sier Granan lattermildt.

– På stående fot er jeg litt usikker på nøyaktig hva som kan ha hendt, men disse temperaturtabellene er jo et maskinelt produkt. Her har det tydeligvis tatt litt av. 272 minus, det var heftig, sier han.

Når vi med meteorologen på tråden tar turen innom Alta på yr.no virker det som at "problemet" har rettet seg opp. Behagelige ni minusgrader står oppført i tabellen da vi sjekker rundt klokka 09.00.

I sakens anledning føles det riktig å hente fram «den nordnorske temperaturoversikten», som ifølge NRK i sin tid ble laget av Jarl Salomonsen fra Narvik:

20 grader: Italienere sover med to laken

19 grader: Spanjoler tar på seg en varm genser (hvis de kan finne en)

18 grader: Franskmenn slår på varmen

15 grader: Trøndere spiser is og spanjoler planlegger ferie i Australia

10 grader: Trøndere drikker utepils

5 grader: Italienere skjelver ukontrollert

3 grader: Nordlendinger bader og italienske biler starter ikke

2 grader: Nordlendinger går på utekonsert

0 grader: Vannet fryser, du kan se pusten din og nordlendinger tar på t-skjorte

- 5 grader: Du planlegger sydenturen din, vannet fryser i Nord-Norge og franske biler starter ikke

- 10 grader: Politikerne begynner å snakke om uteliggerne, katten insisterer på å sove i sengen sammen med deg og amerikanske biler starter ikke

- 15 grader: Tyske biler starter ikke

- 20 grader: Oslofolk klynker uavbrutt, japanske biler starter ikke, spanjoler opphører å eksistere, trøndere måker snø av taket og nordlendinger prøver å slikke på metallobjekter

- 25 grader: Øynene dine fryser fast når du blunker, katten insisterer på å sove inne i pysjen din, politikerne gjør faktisk noe for uteliggerne og nordlendinger lukker baderomsvinduet

- 30 grader: Du kan kutte pusten din i biter og bygge en iglo, franskmenn forsvinner og nordlendinger knepper den øverste knappen i skjorta

- 35 grader: For kaldt til å tenke, du planlegger et to uker langt varmt karbad, svenske biler starter ikke og nordlendinger tar på seg en varm genser

- 40 grader: Helvete fryser, isbjørnene drar på sydenferie og nordlendinger bestiller kakao på fotballkamp