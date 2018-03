Fylkeskommunen viktigere for finnmarkinger enn for folk i Troms

nyheter

15 prosent av de spurte i Troms mener fylkeskommunen er svært viktig for dem, ifølge en NRK-måling. I Finnmark er tallet 34 prosent.

Målingen er utført av Sentio Research. I undersøkelsen ble folk stilt spørsmålet «Hvor viktig er fylkeskommunen for deg?» og bedt om å svare på en skala fra 1 – svært lite viktig – til 5 – svært viktig.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark er ikke overrasket over at flere i Finnmark enn i Troms svarer at fylkeskommunen er svært viktig.

– Det er dette vi hele tiden har argumentert med i sammenslåingsdebatten. Det er klart at fylkessammenslåinga går hardest utover Finnmark, så det at folk slutter opp om fylkeskommunen, synes jeg ikke er rart, sier hun til NRK.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms (Ap) mener ikke at tallene gir grunn til bekymring.

(©NTB)