Ber Stortinget følge opp Statoils Nordkapp-svik

Nyhetene rundt gigantutbyggingen Johan Castberg har vært en berg- og dalbane av jubel og skuffelser for Nordkapp, med et siste punktum i form av beskjeden om at det ikke blir noen ilandføring – som utvilsomt ville kommet landets nordligste kommune til gode.

Finnmark fylkesting vedtok sent torsdag kveld en uttalelse knyttet til Johan Castberg, og skrinleggingen av ilandføring av oljen til Veidnes i Nordkapp kommune. Ulf T. Ballo (Ap) fikk med seg fylkestinget på å kritisere skrinleggingen.

– Statoil begrunnet sin avgjørelse med at ilandføring var dårlig samfunnsøkonomi. De forutsetninger av ringvirkninger som ble stilt i forkant av at fylkestinget gav til tilslutning til utvinning i Barentshavet og Johan Castberg feltet er ikke fulgt opp av Statoil, heter det i uttalelsen.

Det påpekes at støtten lokalt og fra regionen har vært betinget en ilandføring, som ville ført med seg næringsaktivitet til kommunen og fylket:

– Politikk for Nordområdene handler ikke om ressursuttak uten nye muligheter for samfunnsbygging. Petroleumsbransjen har fått støtte fra Finnmark fylkesting fordi den har representert nye muligheter til næringsutvikling og befolkningsøkning. Støtte er gitt for at Finnmark skulle få mest mulig ringvirkninger og ny aktivitet i mange 10 år framover.

– Hvis man ikke får en ilandføring, vil dette forsterke Finnmarks rolle som kun en råstoffleverandør av olje og gass. De store ringvirkningene blir tilsidesatt. Og det er fylket, ved sjømatnæringen, som bærer risikoen uten at fylket blir tilstrekkelig kompensert for dette.

Statoil må tåle refs for at de løper fra det de tidligere har uttalt:

– De forventninger og indirekte forpliktelser Statoil selv har skapt før konsekvensutredningen ble lagt fram, er glemt. Finnmark Fylkesting ber om at Stortingets politikere følger opp og stiller krav om ilandføring ved behandling av PUDen.

– Utvinning av olje- og gass i Barentshavet forplikter, ressursene eies av folket i fellesskap, avsluttes det med.