– Jeg takket selvfølgelig ja

– Det var hyggelig å bli spurt. Jeg ble glad for å bli vist en slik tillit og takket selvfølgelig ja, sier Silje Ingebrigtsen, nyoppnevnt medlem i Finnmarkssykehuset.

– Hvorfor var det en selvfølge å takke ja?

– Fordi helse er en viktig sak for hele Finnmark, og fordi jeg syns det er både interessant og utfordrende å kunne bidra, sier Ingebrigtsen.

Har erfaring fra før

Samtlige 6 helseforetak i Helse Nord har nå fått nye styrer for 2018–2020. Det var i møte torsdag 15. mars at de nye styrene ble oppnevnt, og det endte også denne gang med et medlem fra Alta. Silje Ingebrigtsen jobber til daglig som kvalitetsleder ved Alta kraftlag, og det hun har av styreerfaring, har hun fra kraftlaget, hvor hun i 5 år var de ansattes representant.

Vi spør Ingebrigtsen om hun vil jobbe ekstra hardt for helsemessige særinteresser for Altas befolkning.

En jobb for alle

– Å være med i styret gir helt klart en mulighet til å være med å påvirke innenfra, men mitt mandat er ikke å representere bestemte interesser eller grupper, svarer hun til dette. Flere forsøk på det samme fra Altapostens side, blir besvart likedan. Jobben er for hele fylket, sier hun.

– Jeg er forberedt på å gjøre best mulig jobb for de menneskene sykehuset er til for, og det er hele Finnmarks befolkning. Vi skal jobbe innenfor våre rammer, så får andre jobbe med å påvirke politisk. Det er en sak mange andre kan gjøre, gjennom mange andre fora, sier hun.

Utvikle og kontrollere

– Vi har lagt vekt på å kombinere sterk personlig kompetanse, en rimelig geografisk balanse mellom ulike områder i helseforetakene, et eksternt blikk på virksomheten, sykehuskompetanse og ikke minst finne folk som er god på å samarbeide og utvikle løsninger, sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF.

Styrene har ansvar for den samlede virksomheten i helseforetakene. Styrenes funksjon handler både om kontroll og utvikling. Rekrutteringen av medlemmer er gjort med dette for øye.

– For første gang har vi også fått til at det er folk med samisk bakgrunn i alle sykehusforetaksstyrene, sier Telle.

Godt spredt

– Det blir lærerikt og spennende. Detaljene har jeg ikke fått satt meg inn i, men jeg gleder meg til første møteinnkalling kommer, sier det nyoppnevnte styremedlemmet fra Alta.

Vi tar med at Helse Nord RHF er representert med ett medlem eller observatør i hvert styre, og slik ser det nye styret for Finnmarkssykehuset ut:

* Harald Larssen, Lebesby

* Gudrun Rollefsen, Hammerfest, adm.direktør Barents NaturGass AS

* Amund Teigmo, Karasjok (ny), fastlege

* Guro Brandshaug, Sør-Varanger (ny), daglig leder Kirkenes næringshage

* Andreas Moan, Oslo (ny), direktør Helse Sør-Øst RHF

* Silje Ingebrigtsen, Alta (ny), kvalitetsleder Alta kraftlag

* Jan Petter Monsen, Bodø, økonomisjef Helse Nord RHF