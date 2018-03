– Glade for at statsministeren gjester Finnmarksløpet

nyheter

Statsminister Erna Solberg besøker Finnmarksløpet fredag 16. og lørdag 17. mars. Her møter hun både hundekjørere, frivillige og løpsledelsen. Hun skal også dele ut NM-medaljer i 1200 km-klassen, melder Finnmarksløpet i en pressemelding.

– Vi er veldige glade for at statsministeren besøker folkefesten i Finnmark. Og det er spesielt gledelig at hun ønsker å treffe noen av de 600 frivillige som gjør det mulig for oss å gjennomføre arrangementet, sier daglig leder i Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen.

Statsminister Erna Solberg skal gjennom et innholdsrikt program under «vinterens vakreste eventyr». Løpet starter i dag klokken 19.00 i Alta sentrum når spannene på den lengste distansen FL-1200 skal ut på vidda. Disse er ute på vidda i over seks døgn og er ventet i mål i løpet av neste helg.

Fredag 16. mars besøker statsministeren løpsledelsen, frivillige og deltakere i start- og målområdet. Dagen etter deler hun ut NM-medaljer i Finnmarksløpet 1200 kilometer. FL-1200 og FL-junior har NM-status i 2018.

Finnmarksløpet skriver historie når løpet utvides fra 1000 til 1200 kilometer i 2018. Det er bare de amerikanske løpene Iditarod og Yuokon Quest som er lengre.

Finnmarksløpet 2018 har deltakere fra hele 16 nasjoner. 127 kjørere og 1200 hunder stiller på startstreken fredag og lørdag.