Lavest ledighet i Alta

Det melder NAV Finnmark i en pressemelding for februar.

Ledigheten i Finnmark gikk ned i februar måned. 1155 personer er registrert som helt arbeidsledige, det er 262 færre enn på samme tid i fjor.

Høyest og lavest

Den laveste ledigheten i Finnmark finner vi nå i Alta (2,1 %), fulgt av Karasjok

(2,3 %). Høyest ledighet har Vardø (5,3 %), fulgt av Kautokeino (5,2 %). Både Vardø og Kautokeino har imidlertid en nedgang i ledigheten når vi sammenligner med fjoråret.

– En av årsakene til at det har blitt færre helt ledige arbeidssøkere, er økt tiltaksaktivitet hos NAV. Det forteller assisterende direktør i NAV Finnmark Eva-Lill Johansen Margit.

– Økt tiltaksaktivitet betyr at NAV i større grad har gått inn med virkemidler som øker arbeidssøkernes muligheter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det kan være tiltak som opplæring, oppfølging fra NAV, eller lønnstilskudd, sier hun.

Godt fiske gir færre ledige

Ledigheten har gått ned blant alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen 60 år og oppover, som har en liten økning.

– Tallene viser også at ledigheten har gått ned i flere av fiskerikommunene i fylket, slik at en del av nedgangen er knyttet til et godt vinterfiske som øker sysselsettingen, sier Margit.