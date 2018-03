– Slik presterer du i pressede situasjoner

nyheter

Lørdag holder Bolle foredrag i Alta.

– Vår forening lokalt i Alta var 15 år i månedsskiftet og førstkommende lørdag håper vi på stort frammøte på Thon hotel for å lytte til Freddy Bolles foredrag, sier Per Martin Ovesen i veteranforeningen, som står bak arrangementet.

Forutse farer?

– Hvis du lærer deg å se det som kommer til å skje, før det skjer, så kan du prestere i pressede situasjoner. Det er deler av essensen i Freddy Bolle sitt foredrag, der han setter fokus på å lytte til sin indre stemme, sier NVIO-leder Per Martin Ovesen til Altaposten.

En av de mange som har lyttet til Bolles foredrag sier det slik:

«En spennende foredragsholder med en sterk og annerledes historie. Freddy forteller om et spesielt yrke, en spesiell familie, veivalg og konsekvenser. Han setter ting i perspektiv.»

Egne erfaringer

Bolle bruker historier og eksempler fra sitt 20-årige arbeid innen barnevern og fra de mange internasjonale operasjoner han har deltatt i som soldat. Bolle har tjenestegjort i Libanon, Somalia, Bosnia, Kosovo og Afghanistan. Bolle vet hva som er krigens pris, med død og med psykiske skader i egen familie.

I VG i 2014 kunne man lese at Freddy Bolle og hans familie måtte ha politibeskyttelse etter at Freddys bror Trond Bolle (41) og tre andre norske spesialsoldater ble drept av en veibombe i Afghanistan 27. juni i 2010. Beskyttelsen var nødvendig på grunn av fremsatte trusler fra enkelte islamistmiljøer.

– Jeg orker ikke å forholde meg til sånne ekstreme mennesker som dette, sa Freddy Bolle til VG.

– Det blir litt tåpelig. Jeg trekker på skuldrene av den lille gjengen der, uttalte Freddy Bolle til Dagbladet. Uttalelsen fant sted etter en demonstrasjon mot Norges deltakelse i Afghanistan foran Stortinget i 2012. Demonstrasjonen fant sted samtidig som 350 norske soldater ble hedret med en medaljeparade på Gardermoen.

Arbeidsverktøy

Freddy Bolle har arbeidet 20 år i barnevernet. I 2002 var han med å starte eget firma sammen med noen kolleger. De startet en barnevernsinstitusjon som i dag har 70 ansatte.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner skriver at Bolles erfaringer i livet har gitt ham gode arbeidsverktøy for å hjelpe og vise omsorg for mennesker i krise.

– Bruk av erfaringer fra sivil jobb inn mot internasjonale operasjoner for Forsvaret og omvendt har gitt Bolle gode verktøy for å arbeide med mennesker. Det å reise seg og komme videre, selv om man treffes av mange knyttnever på veien i livet er viktig. Foredraget Bolle skal holde i Alta er humor og dypt alvor blandet på en ærlig og jordnær måte, som lytterne kan lære noe av, sier Ovesen. Han sier at alle mennesker opplever kriser i livet en eller annen gang. Ovesen spør seg om det er mulig å være forberedt?

– Man skal prøve å holde hodet kaldt når krisene oppstår og forsøke å handle rasjonelt. Hvis man legger en plan når man går inn i det ukjente er man ikke handlingslammet hvis plan A eller B ikke fungerer.