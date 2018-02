– Morbid press på jerven

nyheter

Hele den norske jervebestanden er ifølge Naturvernforbundet beregnet til 324 dyr. Av disse skal 113 dyr felles innen kort tid.

– Det er en morbid innebygd dynamikk i det norske jerveregimet, velegnet til å underbygge inntrykket av Norge som Europas superversting når det kommer til rovdyrforvaltning, sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

– Det hører med til bildet at jerv er «norsk ansvarsart», sier han, dette fordi en svært stor del av Europas jervebestand fortsatt befinner seg i Norge.

Drepte dyr telles med

Jervebestanden har blitt skutt kraftig ned de siste årene. For 2017 registrerte myndighetene 40 jervehunner som lyktes med å få unger, noe som er hårfint over bestandsmålet på 39. På dette grunnlaget er det beregnet at hele bestanden utgjør 324 dyr. Av disse blir det nå altså bestemt at en drøy tredjedel skal felles.

– Myndighetene gir inntrykk av at antall jerv i norske fjell er mye større enn i virkeligheten, sier fagleder Håpnes. Han hevder at ikke-eksisterende, drepte dyr inkluderes i bestandstallet som myndighetene oppgir, år etter år.

Jafse ut halve bestanden?

– Å avlive hvert tredje dyr i en bestand vil for de fleste fortone seg som påfallende mye. I virkeligheten er det langt verre, sier Håpnes.

– At ti av de førti kullene allerede var sporet opp og skutt i hiene i fjor vår, holdes utenfor når avgjørelsen om fellingsnivå blir tatt. Skulle man målt bestanden i faktisk levende dyr, utgjør 113 dyr halvparten av bestanden, som de vil ta ut i et jafs, forklarer han.

Jakt på spøkelsesdyr

– Når myndighetene legger en blanding av levende og skutte dyr til grunn, blir deler av jervejakten også en jakt på spøkelsesdyr, dyr som ikke eksisterer. Følgelig kommer de heller ikke i nærheten av å få ut kvoten på 113 dyr. Resultatet som nettopp ble offentliggjort, viste at man kun hadde lyktes med å avlive mer enn 40, sier håpnes. Han ber myndighetene erkjenne at årsaken skyldes færre dyr å skyte på enn forutsatt. Men i steder fortsetter nedskytingen, sier han.

Hi-drap

– Dagen etter jaktslutt går myndighetene i gang med såkalte ekstraordinære uttak. Får de da ikke skutt ut ønsket antall enkeltdyr, fortsetter det til våren med nye uttak fra hiene. Til sommeren skal så nye mål for neste jaktsesong bestemmes, basert på registrerte ungekull, uten at utførte hi-drap telles med.