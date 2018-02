– Ønsker vei-allianse med Frp

nyheter

Lederen for hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken, jobber nå nærmest døgnet på tamp for å utløse penger til de viktigste veiprosjektene i Finnmark. Spesielt veikorridoren fra Hammerfest til finskegrensen og utbedringen av den nye E 45, som har høy prioritet hos fylkets «samferdselsminister».

– Dette er et veiprosjekt som fagetaten vegvesenet har prioritert gjennom at detaljplanleggingen er ferdigstilt. Fagetaten hadde også prosjektet inne med oppstart i 2018 i NTP. Dessverre prioriterte lokale regjeringsrepresentanter oppstart på Kvængangsfjellet foran RV 94 slik at Kløfta bli skjøvet ut mot 2030. Jeg ønsker å bygge allianse med lokale representanter for regjeringspartiene, og håpet er at vi sammen kan løfte fram en helt nødendig utbygging av Kløfta og RV 93, sier Bakken.

Konfronterer Frp

Sentrale politikere i Alta Ap løftet samferdselsutfordringene i Finnmark på toppen av agendaen da kommunepartiet nylig avholdt sitt årsmøte. Leder i Alta Ap, Ole Steinar Østlyngen, avslører at strategien til partiet verken er å si ja til bompenger eller en proaktiv politikk for løsninger som kan utløse nye veimillioner.

– Det viktigste vi kan gjøre er å legge press på Høyre og Frp for at de skal innfri løftene om både bomfri ny byvei gjennom Alta, og få en snarlig start på Kløfta og utbedringen av RV 93. Begge prosjektene har vegvesenet ferdige detaljplaner for, og kan igangsettes straks om pengene kommer på plass. Det krever bare at Frp og Høyre innfrir sine løfter, sier Østlyngen.

– Bygg allianser

Bakken vil ikke kritisere strategien til sine partikamerater, men sier at han møter mye fornuft når han snakker med lokale topper i Frp om den ekstremt krevende situasjonen i Finnmark. I tillegg står ei anleggsnæring overfor en kommende krise som kan få alvorlige følger for nordområdene på sikt.

– I den situasjonen vi er i nå hjelper det ingenting å hamre løs på gamle valgløfter og historie. Vi må bygge allianser og se hvilke løsninger som er mulig. Frp har samferdselsministeren, og skal vi komme noen vei må vi ha Frp med oss i den jobben vi nå skal gjøre, klargjør Bakken.

Bompenger

Selv har han fått mye pepper hos sambygdinger da han som ordfører i Alta stod i fremste rekke for å få bygd avlastningsveien gjennom Alta, i spleiselaget som fikk navnet Altapakken. Som fylkespolitiker vil han nødig gå for tett inn i debatten om det nå er nødvendig å takke ja til en ny Altapakke, og dermed akseptere bompenger for å få utløst byveien som nå heter «Ny E6».

– Til politikerne i Alta, inklusiv mine partikamerater, vil jeg bare gi ett klart råd; slutt å fornekte virkeligheten. Dere har stukket hodet alt for lenge i sanden, nå er det på tide å løfte det og erkjenne virkeligheten: Det blir ingen ny byvei gjennom Alta uten et ja til bompenger. Jo lengre tid det går før det kommer et vedtak, jo flere år går det før veien kan realiseres. Sier Alta ja nå kan vi håpe at sentrale politikere prioriterer den, men som det er nå er den ikke med i NTP som strekker seg fram til 2028.

Løsning i Hammerfest

Geir Ove forteller at nettopp Hammerfests prinsipielle ja til bompenger nå utløser byvei i Hammerfest, men kanskje enda viktigere bidrar til at det blir oppstart på strekningen Arisberg - Hammerfest.

– Jeg jobber tett med veimyndighetene for å få til en oppstart på RV 94 inn mot Hammerfest. Ved å se utbygging og finansiering av byveien i Hammerfest i sammenheng med riksveiutbedringen ser det nå ut til at vi klarer å utløse 800 millioner kroner til utbedring av strekningen Arisberg - Hammerfest. Løsningen gjør at denne delen av innfarten mot Hammerfest nå blir en del av de neste statsbudsjettene og får plass i NTP.

– Hadde Alta vært før Hammerfest i køen dersom Alta-politikerne hadde sagt ja til bompenger?

– Bompenger er blitt en del av finansieringen av nye veiprosjekt også i Finnmark, enten vi liker det eller ikke. Både Hammerfest og Kirkenes har gitt sine prinsipielle ja til en slik medfinansiering. Derfor er de også før Alta i køen. For å få utløst pengene som skal til for RV 94-utbedringen har det vært nødvendig å gå en del runder med lokale politikere i Hammerfest for å få et ja til bompenger. Uten at vi hadde fått dette på plass hadde vi ikke klart å komme i gang med RV94.

Tøffere tider

Han konstaterer at Troms og Finnmark står i startfasen til å bli en felles region. Det tror han ikke vil gjøre det enklere å få finansiert veiprosjekt i Finnmark.

– Følger en med litt i media ser vi at veldig mange i Troms nå argumenterer og fremmer nye veiprosjekt. Oppfordringen må være at vi fra Finnmark møter denne utfordringen med enda sterkere samarbeid på tvers av partigrensene.

– Til høsten kommer Stortingets samferdselskomite på befaring til Finnmark. Da må vi kunne presentere gode prosjekt, og ikke minst vi må stå sammen om klare prioriteringer.

E 45

Samferdselspolitiker Bakken frykter at E 45 blir et slag i løse lufta, og at skiltene som nå kommer opp langs veien ikke gir noen mening.

– E 45-navnet betyr at veien skal være klassifisert for en standard slik at det kan brukes modulvogntog. Uten at noe skjer i Kløfta, som igjen vil utløse utbedringer mot Silis og kanskje i Eiby, vil ikke modulvogntogene kunne kjøre etter veien. Det betyr at mangel på viktig infrastruktur gir vekstnæringer og næringsliv i Finnmark store konkurranseulemper, påpeker Bakken.