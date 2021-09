Minneord om Inge Ek

minneord

31. august kom den triste meldingen om at Inge Ek var gått bort, 77 år gammel. Hele den nærmeste familien var til stede ved hans side den siste stunden, og fikk på en verdig måte ta farvel med Inge etter hans lange kamp mot sykdommen ALS.

Allerede i 2001 fikk Inge de første symptomer på den fryktelige sykdommen som gradvis lammer kroppens muskler og funksjoner, og livet tok en helt ny retning. Men selv med stadig sviktende helse holdt han humøret og livsgnisten oppe, og fulgte med på det som foregikk i samfunnet rundt, og ikke minst utvikling til sine nærmeste. Sammen med alltid støttende kone Ragnhild, har de blitt beriket med 3 barn, 5 barnebarn og 2 oldebarn.

Fra barnsben av hadde Inge vært interessert i musikk, og allerede som 10-åring ble han med i guttemusikken på Elvebakken. Han trakterte flere blåseintrumenter, og var den aller første som behersket å spille på trombone.

For Inge betydde blomster svært mye. Han var kjent for sin flotte hage og sine grønne fingre. Spesielt var hans interesse for orkideer godt kjent. Sønnen Magne forteller at de hadde opptil 170 orkideer i barndomshjemmet, og alle levde i beste velgående med godt stell fra pappa Inge. Den største lidenskapen var likevel fotballen. Helt til det siste var fotballen en betydelig del av Inge sitt liv.

Han fulgte med på TV, og fikk med seg alt fra internasjonale kamper, landslaget, lokale kamper både på herre- og damesiden, og han var ikke minst levende opptatt av å følge barnebarna når de spilte kamper som ble overført på lokal TV. Ofte kom de hjem til bestefar for å fortelle om sine opplevelser fra kampene de hadde spilt, og de visste at han alltid lyttet og gav de respons på det de fortalte.

Lidenskapen for idretten hadde Inge med seg fra oppveksten på 1940- og 50 tallet hvor gjenreisningen av Finnmark også omfattet idretten i betydelig grad. Folk var fulle av optimisme og pågangsmot, og man startet bygging av baner og anlegg for fotball. Fotballen i Alta blomstret opp og hadde stor rekruttering av unge spillere. Inge var Alta IF-patriot på sin hals, og var en aktive gutte- og juniorspiller. Han var også så vidt innom seniorfotballen, men startet tidlig i 20-årene på sin trenergjerning for aldersbestemte lag. Samtidig var han også gjennom flere år med på å ta ut spillere til herrelagets kamper sammen med treneren. Men det var først og fremst damelaget til Alta IF som lå hans hjerte nærmest. Inge var primus motor, og han fikk opp interessen og statusen for kvinnefotballen i Alta.

I flere år var Inge og Åge Bang trenere for damelaget til Alta IF. Senere, på 1990-tallet, var han sammen med Steinar Bang både oppmann og trener for damelaget som da spilte i 1. divisjon. Steinar forteller om en kollega som var dønn ærlig og en du alltid kunne stole på. Inge tok seg av alle, og fikk de med på trening og kamper. Han var trener for alle sine barn: Mette, Magne og Toril, men han var også den gode fotballpappaen for langt flere barn og ungdom. Spillere fra denne tiden husker Inge med sin vennlige og samtidig humoristiske væremåte. De minnes en glødende engasjert person, en stabil trener som skapte trygghet, og som var mer opptatt av trivsel og mestring enn sportslige resultater.

Inge Ek fikk tidlig ideen om å starte en fotballturnering i Alta. Flere andre tente på ideen, deriblant Åge Bang, og de satte i gang med det som etter hvert har blitt Nord-Norges største turnering. Fra en spe begynnelse 18. september 1982 med 28 lag fra 11 klubber og 400 spillere, har turneringen vokst og på sitt meste hatt over 400 deltakende lag.

Inge Ek var den som hadde ansvaret for kampoppsettet i en rekke år, og var helt til de siste årene av sin levetid delaktig i denne prosessen. Altaturneringen lever videre i Inge Ek sin ånd, og utallige unge spillere, trenere, foreldre, besteforeldre har sett fram til denne årlige idrettsfesten som er blitt et betydelig og kjent idrettsarrangement langt utover Altas grenser.

Gjennom sin fantastiske innsats for fotballen, fikk Inge Ek tildelt Finnmark Idrettskrets hederstegn i år 2000. Han ble også tildelt æresmedlemskap i Alta IF i 2006, en hedersbevisning som henger svært høyt. Han går over i historien som en av de mest betydelige personene for fotballen i Alta.

Vi lyser fred over Inge Ek sitt minne.

En siste hilsen fra klubben i hans hjerte, Alta IF

Tor Oskar Thomassen