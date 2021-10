Med is i magen gjennom Korona-tørken

leder

Fredag kunne de første gjestene sjekke inn på den nye lodgen i Sorrisniva, idyllisk plassert ved Altaelva. Hotellet er ikke bare et nytt eksempel på uredd satsing fra Altas reiseliv, men blir også ett av flere symbolske løft på veien mot den nye normalen.

Når vi ser på det pågangsmotet som utvises av aktørene, blir vi optimistiske, vel vitende om at likviditeten er skåret til beinet etter koronatørken.Det er på grensen til utrolig det som har reist seg ved elvebredden, en hotellsatsing til 100 millioner, ikke langt unna ishotellet som transformeres fra is og snø til en eventyrlig opplevelse på forvinteren. For så å sige i dunge på vårparten. De fleste kunne gjort det samme når pandemien festet taket i fjor.

I stedet har man tilpasset seg virkeligheten, uten nevneverdig sutring. Mange har naturligvis tatt i bruk både lokale og nasjonale tiltak for å berge situasjonen, men vi har også inntrykk av at innovasjon, kompetanse og tæring etter næring har blitt redningen for de mange gode produktene.

Nå var nok planene til våghalsene i Wisløff-land lagt lenge før pandemien kom deisende en marsdag i 2020, men likevel lar vi oss imponere stort av aktørene som satser ufortrødende videre, kanskje opplært til tålmodighet gjennom flere tiår. Marginene har vært beinharde i mange år, under oppbyggingen av både fasiliteter og produkt.

Å ha is i magen har vært en dyd av nødvendighet, selv for de som ikke driver med ishotell. Litt lengre ned i dalen har Trasti & Trine satset friskt.Før pandemien var mange på god vei mot bedre lønnsomhet, der større deler av året tas i bruk for å nå et volum som gir penger i kassa. Vinterturismen hadde skutt fart, men det gjelder å være relevant hele året.

Nå håper vi mange av reiselivsproduktene igjen kommer til sin rett. Norske turister har entret Finnmark litt i bølger, men i 2022 er forventningene at flere utenlandske turister melder sin ankomst, blant annet på grunn av at flyrutene igjen stables på beina. Her er mange ting som må fungere samtidig for å komme til hektene. Vi tipper pilene vil peke bratt oppover de nærmeste årene.