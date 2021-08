– Dialog fører sjelden fram når uenigheten er så total

leder

Natur og ungdom har i løpet av kort tid sørget for at maskinene til Jan Opgård AS har blitt blokkert og stanset tre ganger, en fastlåst situasjon som kan gi utsettelser og merkostnader for Nussirs gruveprosjektet i Kvalsund.

Det betyr etter alle målemerker at politiet må inn med sin form for bærekraft, en øvelse vi har sett en rekke andre steder der det foreligger stortingsvedtak som innebærer inngrep i naturen.

Sjødeponiet i Repparfjorden er stridens kjerne, samtidig som reindriftsnæringa hevder at inngrepet vil få stor betydning, selv om det primært handler om underjordisk drift. Dette er arealkonflikter som Finnmark er vel kjent med og verken aksjoner eller uenighet kan komme som noen stor overraskelse.

Det handler ikke bare om Repparfjorden og Førdefjorden, men også om alt fra vindmøller og kraftlinjer – til krav om stengte kraner for olje og gass i et tiårsperspektiv. Dette er en generasjonsdebatt som også fortjener ordentlig klima i ordskiftet.

Vi tror nemlig det er viktig å møte engasjementet for naturen med respekt og bidra til at debatten skjer på saklig vis fra begge hold, der den unødvendige hetsen av Greta Thunberg er skrekkens eksempel.

Gruvedirektør Øystein Rushfeldt i Nussir har vært en tålmodig sjel i et tiår eller mer. Han har hatt stor tro på dialog og medvirkning, og kan ikke beskyldes for å styre unna problemstillingene. Elektrifisering av gruvedriften og et utvalg med innslag av meningsmotstandere fortjener honnør, men forhindrer ikke at det foreligger en uoverstigelig realpolitisk kløft her.

Det er lang avstand mellom virkelighetsoppfatningen og dermed en gordisk knute som er vanskelig å løse uten knefall den ene eller andre veien. Det handler ikke bare om Nussir, men en omfattende global klimakamp i påvente av omstilling.

Det er en omstilling de fleste er enige om kommer før eller siden, men behovet for energi og mineraler forsvinner ikke over natta. Det er det helhetlige synet som gjør at Stortinget med stort flertall har gitt Nussir grønt lys, i et prosjekt som må sies å være gjennomlyst av argumenter og hensyn.

Det er et stortingsvedtak som må respekteres, selv om engasjementet er aldri så edelt. Alternativet til sjødeponi er landdeponi, som betraktes som mer skadelig. Alternativer til kobber synes å være langt unna per i dag, ikke minst for dem som mener mobiltelefoner er en god ide. Etisk er det problematisk å mene at gruvedriften hører hjemme i andre verdensdeler, der virksomheten gjerne har helt andre miljøstandarder og vilkår for ansatte.

Samtidig bidrar miljøengasjementet til at politikerne må og bør jobbe for å fase ut miljøskadelige utslipp i framtiden, uansett form og farge. Vi må forholde oss til entydig klimaforskning og jobbe videre med teknologi og kompetanse som forener bærekraft og lønnsom drift. Spørsmålet er hvor lenge kloden kan vente