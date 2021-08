Showet vi trengte

leder

Alta-publikum har vært utsultet på de store idrettsopplevelsene. Desto større gjenklang ble det etter gårsdagens cupbombe i Finnmarkshallen, der 2. divisjonslaget sørget for nok et mareritt for elitegutan.

600 tilskuere tok fullstendig av etter et drøyt år uten snev av smittsom entusiasme. Mediehusets egen ropert Frank Halvorsen hadde endelig fått tilbake utestemmen, selv om han nok piper de nærmeste dagene. Dette var utblåsningen vi trengte etter karantene, munnbind og vaksine.

Tromsø IL har lenge hatt et altakompleks, både på Aronnes og i hallen. Av en eller annen grunn låser det seg fullstendig når de kommer til Nordlysbyen med sitt proforma-oppdrag.

Det gjorde de på 90-tallet da det måtte nærmere 30 straffespark til for at TIL skulle avansere, mens det gikk fullstendig galt i 2005, 2011 og...glemte vi å nevne 2021?

Da er det på grensen til meningsfylt å snakke om både bombe og proforma. Det lå litt i kortene at TIL kunne få problemer mot gamle helter som Morten Gamst Pedersen, Hans Norbye og guest star Tore Reginiussen i Alta-trøya. Så får vi for ordens skyld påpeke at lillebror Christian stjal showet i hallen.

Kanskje hersketeknikken til Gamst’n fungerte, da han utpekte Alta til en ekstrem underdog i forkant, men i fotball er det altså fullt lov å kjempe et elitelag ut av stilen. Med muskler og en holdning Tromsø kan lære av, tabellsituasjonen tatt i betraktning.

Selv etter en showpreget festhelg er alle klar over at mange av altaspillerne er på oppløpssiden i karrieren. Det er et tidsspørsmål før ungguttene tar over stafettpinnen og Alta får et krevende generasjonsskifte i fanget. Akkurat i går tror vi ungguttene ble inspirert av det de så, så kanskje TIL kan forvente en ny cupskrell om få år.

I går var Tromsø IL en slagen gjeng. Skuffelsen var tydeligvis så stor at det satt langt inne å innrømme at Alta IF fortjente cupseieren, i hvert fall for den rutinerte midtbane-eleganten Ruben Yttergård Jenssen. Overfor NRK Troms og Finnmark mente han at det var Tromsø IL som underpresterte, ikke Alta IF som overpresterte. Det var nemlig et middels 2. divisjonslag som kun produserte tre sjanser, mente han.

Noe sier oss at Tromsø IL har mye å jobbe med for å berge plassen, men vi heier naturligvis på de nordnorske flaggskipene i eliteserien. I cupen, derimot...

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør