leder

Arbeiderpartiet fikk nok et kraftig smell på en Alta-måling, med et resultat som må oppleves både skremmende og en smule demotiverende.

Med oppslutning på 10 prosent i Finnmarks mest folke- og velgertunge kommune, er situasjonen ekstremt alvorlig, selv om det er et stortingsvalg, der hele Finnmark valgkrets skal utpeke sine fem mandater.

Det er utvilsomt en varslet katastofe, der både Alta Ap, Finnmark Ap og Ap sentralt må dele ansvaret for at partiet er så marginalisert i dette vepsebolet av retorikk. Akkurat som det er et samspill mellom nasjonal drahjelp, regional støtte og lokal tillit når pila peker rett vei, er svaret like sammensatt når nedturen skal forklares.

Bedre blir det naturligvis ikke av at Pasientfokus, som uavbrutt plager etablerte partier med helsepolitiske paradokser, har så stor tilhengerskare i Alta. Det betyr bare en ting; selv etter folketoget har man ikke klart å skjønne sprengkraften i denne ene saken. Her er partier som har prøvd, men de er fullstendig avhengig av å selge inn budskapet nasjonalt.

Valget av et politisk parti er ofte basert på et helhetlig verdisyn, men ikke så rent sjelden kommer rådet til de som er i personlig vippeposisjon: Hvilken sak betyr aller mest for deg? For unge mennesker er det ofte miljø og klima som prioriteres aller øverst, samtidig som skole og helse er travere på de fleste prioriteringslister, både lokalt og nasjonalt.

I Alta kommer det neppe som en overraskelse at sykehussaken troner svært høyt på lista, simpelthen fordi mange oppfatter dette som en generasjonskamp for seg og sine.

Etter 15 år med intens og sammenhengende helsedebatt, er det lite som tyder på at saken kulminerer. Til det har folk flest for mange dårlige opplevelser på egne og andres vegne gjennom tiår, i tillegg til at prosessene ble trenert da investeringsbeslutningene skulle tas.

En helhetlig, troverdig, objektiv og kunnskapsbasert utredning kom aldri, til tross for at landskapet var totalt endret da nye kort skulle deles ut. Det forblir et mysterium at helseforetaket og tildels politikerne ikke skjønte sprengkraften i arrogansen. Her ligger kimen til den misnøyen vi ser i dag.

Vi tror de fleste er glade for at Klinikk Alta er videreutviklet og tilbyr flere tjenester, som sparer pasienter og samfunnet for unødvendig belastning reiseaktivitet, spesielt kronisk syke som trenger god oppfølging.

Men når en datter skal føde og når en pappa trenger akutt operasjon, vil en by på Altas størrelse etterspørre lokale tjenester på det aller, aller viktigste. Her ligger også mulighetsrommet for en liste som har den ene saken som altoverskyggende fokus.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør