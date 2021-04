– Takk for innsatsen, Hans Christian!

leder

Denne uka kom meldingen om at tidligere museumsdirektør Hans Christian Søborg er gått bort, den kunnskapsrike, pedagogiske og milde frontfiguren for Alta museum og verdensarvsenteret i Hjemmeluft.

Han ble rett mann på rett sted til rett tid, da en rekke ildsjeler hadde banet vei for et nytt museumsbygg og da forvaltningen av lokale, nasjonale og internasjonale historiske skatter trengte utvikling og profesjonalisering.

Søborg satte kronen på verket med tålmodig, faglig og folkelig tilnærming, der formidlingsgleden sto i sentrum og der dørene var åpne for absolutt alle. Alta museum ble et lite kulturhus med konserter, utstillinger, kafe og vennlig imøtekommenhet for både turister og finnmarkinger. For å bli allemannseie må man bygge en kultur som gjerne blir hengende i veggene.

Denne kulturelle signaturen skal Søborg har mye av æren for, sammen med ansatte som har bidratt til å skape en slik arena i fellesskap gjennom 30 år. Et velfungerende, oppdatert og moderne museum, med takhøyde, kommer ikke av seg selv. Tillit og respekt må bygges over tid og Alta museum har en helt spesiell posisjon, både i Alta og utenfor kommunegrensene. Det som startet i tilfluktsrommet på Komsa skole av framsynte ildsjeler, ble til et systematiert paradis for historieinteresserte.

I en utfordrende tid har verdensarvsenteret klart å holde seg flytende og vel så det. 70-åringen Søborg fikk sitt eget kontor, selv om han fylte 70 år sist sommer og trådte inn i pensjonistenes rekker. Det sier en hel del at Alta museum ville videreføre Søborgs engasjement, vel vitende om at en slik fagperson og kulturbærer hadde mye å bidra med. I dag er det sorg og savn som preger Alta museum.

Altas flere tusen år gamle helleristninger ble verdenskjent og en del av UNESCOs verdensarvliste. I 1993 kunne Søborg motta prisen årets museum i Europa og hans stødige, humoristiske takketale på engelsk ble en snakkis i etterkant. Den ydmyke direktøren blomstret på podiet.

Den store gleden over nye funn og fortidsminner, som kunne kaste lys over historien, var selve drivkraften til arkeologen og geologen, som etterhvert overlot selve driften til andre. Han ofret seg til fordypning og formidling, som jo er selve kjernen i oppdraget.

Du skal lete lenge etter et bedre sted å jobbe hvis du er interessert i disse tingene, sa Søborg i et portrettintervju sist sommer. Jeg tror vi skulle lett veldig lenge etter en bedre leder og sjef for Alta museum i oppbyggingen og forvaltningen av vår felles historie.