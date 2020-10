– Høyrisiko for at Nielsen hopper av stortingslista

leder

Nominasjonskomiteen i Finnmark Ap har enstemmig lagt fram sitt forslag til stortingsliste, der de stadfester at Monica Nielsen foreslås på 3. plass, en posisjon i ingenmannsland for ordføreren i Alta.

Vi anser det derfor som høyrisiko at Monica Nielsen trekker seg fra lista under helgas digitale nominasjonsmøte, simpelthen fordi 3. plassen ikke vil representere en reell sjanse for stortingsplass neste høst. For Nielsen og hennes støttespillere kan det tvert imot framstå som listepynt – og det kan være en gisselsituasjonen Alta-ordføreren og lokalpartiet er lite bekvem med.

Komiteens lille vri med å finne plass til både Marianne Sivertsen Næss og Monica Nielsen anser vi som et fåfengt forsøk på å tilfredsstille partilagene på begge sider av Sennalandet, men vi har en mistanke om mottakelsen er lunken i Alta Ap. For ikke å si på frysepunktet, selv om alle er opptatt av regjeringsskifte og et godt resultat.

Endringsforslaget som ble spilt inn fra Alta ble skutt ned umiddelbart, samtidig som vi registrerer at Vardø Ap i sitt endringsforslag ikke engang ønsker Nielsen på lista. Det betyr at de er bekvem med 11. plassen til Bente Haug som Altas eneste representasjon på stortingslista. Det er et signal som er vanskelig å overse for partilaget, men kanskje også for velgerne.

Monica Nielsen har samtidig et helsepolitisk dilemma med seg inn i møtet – nemlig ambisjonen om tre jevnbyrdige sykehusklinikker med fødeavdeling og akuttberedskap. Ap-veteran Geir Knutsen fra Båtsfjord aktualiserte dette, men er avhengig av at resten av Finnmark Ap er med på notene. Det har ikke haglet med støtteerklæringer fra Øst-Finnmark.

Lista er på nivå med Senterpartiet, der nominasjonskomiteeen viste liten eller ingen interesse for at Alta skal være representert på topp ti, en situasjon som kan bli en bumerang neste høst, selv om valgvinden er aldri så hjelpsom. Vi tror dette først og fremst er en gavepakke til Frps Bengt Rune Strifeldt og de borgerlige, vel vitende om at geografi er en del av helheten. Det kan igjen være et lite selvmål i spørsmålet om reversering. Der er både et sterkt Ap og et sterkt Sp ekstremt viktig.

I tillegg til at Alta må jobbe videre for et akseptabelt helsetilbud på egen hånd, har vi en mistanke om at Arbeiderpartiet også kan få en pikant uenighet om reversering etter høsten. Inntrykket er at spesielt Alta og Hammerfest Ap ikke har de samme problemene med sammenslåing som mange av småkommunene. Ett år til med Troms og Finnmark fylkeskommune tilsier mest sannsynlig at et slikt administrasivt fellesskap neppe er spesielt problematisk, for utenom de som sleper seg etter prosessen med viten og vilje.

Det er ingen som forventer at Alta-politikere skal fylles opp i toppen på enhver lista, aller minst i Finnmark Ap, der Runar Sjåstad har tillit fra alle hold. Strategisk sett er det imidlertid på grensen til naivt å gi fullsendig blaffen i å skape en balanse mellom hvor velgerne befinner seg – også gitt de sakene man har med seg inn i valgkampen.