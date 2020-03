En pekefinger fra NHO-sjefen

leder

NHO-leder Ole Erik Almlid løftet pekefingeren og kom med utvetydige formaninger til ulydige kommuner under gårsdagens pressekonferanse. Hadde vi ikke visst bedre, kunne det framstå som om NHO hadde plassert helseminister Bent Høie i skammekroken på grunn av sin ettergivenheten overfor lokale nessekonger.

Regjeringens presentasjon av veilederen skulle være et råd til hvordan man skal kombinere nasjonale og lokale smittevernregler i forbindelse med korona-krisen, blant annet fordi det er ønskelig at næringsliv og viktige samfunnsfunksjoner ikke blir forhindret eller bremset av lokale karanteneregler. Naturlig nok.

Pressekonferansen klokken 14 ble utsatt fire timer, ettersigende fordi NHO-sjefen mente regjeingen var for veik i klypa. Det ble en høyst merkelig seanse, der regjeringsmedlemmene nærmest tråtte til side for interesseorganisasjoner, som ellers er betrodd forhandlingsmakt og en konstruktiv rolle i trepartssamarbeidet.

Det er mulig vi har blitt forvent av pedagogiske pandemi-eksperter fra Folkehelseinstituttet, som skjønner at de verken har fått en eneste stemme i valg, eller forstår at man ikke har med barn å gjøre når de får slippe til på en pressekonferanse.

NHO-sjefens opptreden var nemlig en oppvisning i mangel på takt og tone overfor folk som mener noe annet, blant annet på grunn av redsel for at lokalt helsevesen ikke kan håndtere en plutselig oppblomstring av koronavirus, i kombinasjon med at været slår seg vrang. Det burde i det minste avledet en viss form for forståelse, men her visste man selvfølgelig ikke sitt eget beste.

Eller som Jørn Eggum i Fellesforbundet fant det betimelig å formulere seg, ifølge VG: – Men nå forventer vi at denne veilederen er så tydelig og klar klar, at det vil rydde opp i misforståelser og trangsynhet som var i enkelte kommuner i forrige uke. Det kan tenkes at denne «trangsyntheten» for eksempel har betydd en hel del for Altas befolkning, som ikke har respiratorer eller fri ferdsel over Sennalandet, et strukturelt samfunnssvik som begrunner føre vâr-prinsippet.

Vi er naturligvis enige i at det trengs smidige kjøreregler, slik at de som holder hjulene igang ikke straffes fordi de opererer i flere kommuner. Enda viktigere er det å ha en løsning for samfunnskritiske funksjoner. Sunn fornuft er heller ikke å forakte, men det løses bedre med dialog enn trusler.

Almlids mantra var: «Nå må vi være lojale til veilederen. Vi kan ikke få tiltak som strider mot den. Hvis veilederen ikke funker, kommer vi til å be regjeringen gå til stortinget og bruke coronaloven»,

Når regjeringen kommer med råd og en veileder, bør man geunit innrømme lokalsamfunnene rett til å prioritere helsa til eksempelvis eldre og risikogrupper. Så er vi alle klare til å gi full gass når kommuneoverlege og helsepersonell mener det er trygt, for eksempel etter påske. I mellomtiden anbefaler vi at kommunene har ryddige unntaksbestemmelser som fungerer i praksis.