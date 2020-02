Teknologisk utenforskap

leder

Bankene har gjort en god og nødvendig jobb med digitalisering av tjenestene her til lands, men har også rygg til å tåle de kostnadene det innebærer å opprettholde et manuelt tilbud for kundene, for eksempel i regi av Posten.

Fra 1. juli er det nemlig «game over» for DNB-kundene som har brukt Posten som siste havn, for å sette inn eller ta ut penger, eventuelt betale regninger. Riktignok vil landpostrutene ha et halvt år ekstra til rådighet, i tillegg til at det kommer en avtale med BankAxept og Vipps for kontanttjenester.

Vi tror imidlertid distriktssjef Pål Ellingsen i Posten har rett i at det fortsatt er mange kunder som ikke er komfortabel med digitale tjenester og ikke har tatt steget til nettbank. Årsakene kan være mange, fra mangel på kunnskap til teknologi-skrekk. Ofte er det eldre mennesker som rett og slett ikke har maktet overgangen – og vi synes for vår del det er lite fleksibelt å radere vekk mulighetene for manuelle transaksjoner gjennom Posten.

– Helt forferdelig at vi ikke kan få betalt regningene våre Distriktssjefen i Posten frykter at mange kunder rammes av tilbudet som forsvinner i sommer.

Vi tror heller ikke det handler bare om eldre mennesker. Utviklingen har en sosial dimensjon vi ikke kan overse og det kan være mange grunner til at mennesker ikke innordner seg det fellesskapet tar som en selvfølge. Teknologi-klasseskillet har blitt så klamt som mange trodde det kunne bli.

Ny IKT-teknologi har revolusjonert verden de siste 25 årene og det går ekstremt fort. Det er først og fremst et gode innenfor de forskjellige bransjene, og det er klokt å tilpasse seg endringene i samfunnet, spesielt når det er så nødvendige tjenester.

Vi er imidlertid bekymret for det utenforskapet som etableres, gjerne basert på at absolutt alt skal være regningssvarende. Det har spredd seg til de meste, for eksempel via foretakssystemet i helsesektoren. Det er ikke nødvendigvis regningssvarende å bruke tid på pasientene.

Vi registrerer at man i lokalbankene fortsatt hjelper de som kommer innom med en giro, men prisen er skrudd opp for å unngå nettopp dette. Vi hadde for noen få år siden banker som gjorde seg utilgjengelige for kundene, før de til slutt sa takk for seg i Alta. Som siste sted i Finnmark. Nå er det bare DNB og Sparebanken Nord-Norge tilbake.

Vårt spørsmål blir derfor om bankene om 5-10 år overhode finner det regningssvarende eller lønnsomt å ha banktjenester lokalt, selv om overskuddene er milliardtunge. Det er mulig å regne seg fram til at det ikke er lønnsomt å bruke penger på «levende vesener», men kun navn, pinkode og ID-systemer. Den nærheten, servicen og rådgiveren vi har i dag når det skal investeres, er kanskje en flytur unna om noen år. Selv om vi er aldri så digitale, kan det bli et tap å fjernkommunisere med folk uten lokal tilhørighet og kunnskap.