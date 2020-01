– Historiene er illevarslende

leder

Altaposten har de siste ukene satt fokus på den kommunale beredskapen og rutinene som finnes for å ivareta mennesker som av ulike årsaker befinner seg i krise. Det gjør inntrykk når etterlatte føler seg glemt og sviktet, enten det er selvmord, krybbedød eller ulykker som har skapt bunnløs sorg.

Det er viktig å huske på at det finnes forskjellige opplevelser. Noen kan ha helt andre erfaringer, men historiene vi har fortalt er svært illevarslende og viser at kommunen har stort forbedringspotensial. I tillegg har lokalavisa blitt kontaktet av en hel rekke sørgende, som har tilnærmelsesvis samme inntrykk.

Det kan bety at vi ikke snakker om enkelte glipptak, men det som må betraktes som systemfeil. Vi registrerer at både politiske og administrative ledere bekrefter at dette ikke på langt nær er godt nok – og at det kreves et betydelig løft på området. Vi tror de som jobber i hjelpeapparatet gjerne gjør sitt aller beste, men utfordringen blir å ha et vanntett system.

Motivasjonen for å fortelle historiene, både for Altaposten og de som har kjent svikten på kroppen, er nettopp at andre skal slippe å gjennomgå det samme. Vi trenger en opprydding og gjennomgang, fordi dette må betraktes som en kjerneoppgave for førstelinje i helse- og omsorgsapparatet. Blant utfordringene blir å se hvor «bredt» kommunens ansvar skal være og hva man har muligheter til å gjøre innenfor sine rammer.

Det må være helt krystallklare regler for hva som skal skje, hvem som skal ivaretas og hvordan kommunen skal håndtere krisene. Det gjelder i det daglige, men ikke minst når lokalsamfunnet rammes av en katastrofe, slik Alta-regionen gjorde med helikoptertragedien i høst.

Ikke minst er det avgjørende at samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er topptrimmet – og at dialogen fungerer. Når det skal kuttes 20 millioner kroner i psykiatrien i Finnmarkssykehuset får det konsekvenser for den helhetlige muligheten til å følge opp. Noe annet blir å skyve problemet foran seg.

Vi synes det er forbilledlig at frivillige krefter melder seg til tjeneste. Det viser seg gang på gang at mange i sorg setter pris på at vanlige folk bryr seg og har nettverk som evner å følge opp på lang sikt. Sorgen er nemlig noe som blir med videre i livet. Derfor er det også så viktig med en sorggruppe, som gjør en ekstremt god og viktig jobb.

Likevel; I en tidlig fase er det behov for profesjonell hjelp og oppfølging – og det må fungere. Som det blir fokusert på i reportasjene; mennesker i sorg klarer ikke nødvendigvis og peke på hva som trengs der og da. Profesjonelle helsearbeidere har de beste forutsetningene for å komme raskt igang med de prosessene det er behov for.

Alta kommune må derfor også jobbe kontinuerlig for å rekruttere rett kompetanse i jobbmarkedet. Det har vist seg å være en av de største utfordringene i mange kommuner, ikke minst når det nå kreves psykolog tilgjengelig. Her bør kommunene samarbeide tett.