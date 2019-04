– Vi må hylle dem som sørger for trygghet

leder

Det er positivt at flere drar på tur og bruker de naturgitte forholdene vi er velsignet med, men det er viktig at kunnskaper og ydmykhet er med på «lasset».

Påskefjellet venter for svært mange de neste dagene. Det er vel unt å bruke høytiden til å slappe av og senke skuldrene, enten man velger hytteveggen, toppturer, langstrakte viddeturer på ski, scooterturer eller andre alternativer. Vi håper likevel at folk tar sine forholdsregler og sjekker både vær, isforhold og skredfare.

I dag er det gode og tilgjengelige muligheter for å orientere seg før man starter på tur og det er denne sunne fornuften som må være med. I Nord-Norge har vi allerede hatt tragedier som påkaller den største varsomhet. Det siste døgnet har blant annet Reinpolitiet advart mot den reneste vårløsning på fjellet og det gir raske og uforutsigbare endringer som det gjelder å ha med seg i vurderingene.

Det er videre verdt å ha med seg advarselen fra Røde kors angående mangelfulle kunnskaper om å ferdes i fjellet, blant annet når det gjelder skredfarlig terreng. Det kan tyde på at det ikke er samsvar mellom motivasjonen til å dra på tur og den kunnskap som er overført til nye generasjoner, eventuelt ervervet gjennom kurs og opplæring i ulike sammenhenger.

Kun én av tre er sikre på hvordan man skal vurdere skredfarlig terreng, viser en undersøkelse laget på oppdrag fra Den Norske Turforening og Røde kors. Konklusjonen er at kunnskapsnivået er for lavt, spesielt når bare seks prosent er svært sikre på hvordan slike vurderinger gjøres.

Vi tenker at en helgardering må til, spesielt hvis varsom.no har illevarslende fargekoder. Det handler om både egen og andres trygghet og sikkerhet.

Hver og en har dette ansvaret, i tillegg til at foreldrenes rolle er grunnleggende før vi kommer så langt. Vi tror likevel at det er behov for mer strukturell kunnskap om det å ferdes i naturen, fra kart og kompass til åpenbare fjellvettregler. Kanskje det er behov for at barnehagene og skoleverket får en mer sentral plass i denne type opplæring, simpelthen fordi dette er basisferdigheter. Allerede har vi sett at svømmeferdighetene er redusert på grunn av mangelfulle fasiliteter – og det tilsier at samfunnet må ta mer ansvar for at barn og unge får større ballast på veien mot voksen.

Ikke minst handler det om holdninger. I mange år har man hatt stort fokus på scooterkjøring, naturlig nok. Det har gitt nye krav til både opplæring og sikkerhetsutstyr, men vi ser nå at større interesse for mangfoldet av muligheter i naturen skaper nye utfordringer. Da har man også bredere behov for kunnskap og opplæring. De aller fleste gjør hjemmeleksa si, men det handler også om å ha de rette holdningene med seg. Det er positivt at flere tar kursene som tilbys.

I påska synes vi det er på sin plass å hylle de som stiller opp for oss og gjør det tryggere å være i aktivitet. Det gjelder naturligvis både helsepersonell og redningstjeneste i offentlig regi, men det handler også om de som frivillig stiller opp. Skjer det noe, brettes ermene opp hos både hjelpekorpset til Røde kors, Norske redningshunder og ikke minst redningsselskapet som er i beredskap langs vår langstrakte kyst. Det er en imponerende kvalitet ved det norske samfunn. En del av takknemligheten bør være å ta sine forholdsregler og bidra til at påsken blir en fredfull og god opplevelse.