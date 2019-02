Parodien på veiene

leder

Det store skrekkscenariet er naturligvis at dårlig skodde vogntog skal forårsake tragedier, men synet av store kjøretøyer som står bom fast i selv den minste helling, er skremmende vanlig i regionen. Det er et holdningsproblem som sannsynligvis må kureres med saftige bøter.

Den opprørende ulykken ved Nordkjosbotn tvang fram en tiltrengt nasjonal debatt. Mange av vogntogene som manøvrerer langs ferdselsårene har feil og mangler, noe den intensiverte kontrollvirksomheten avslørte med all tydelig tyngde. Statistikken var om mulig enda verre enn man hadde forestilt seg, en situasjon som skriker etter handling. De som er på feil plass til feil tid risikerer livet.

Anmodningen må dermed være at myndighetene ikke kun våkner når pårørende fortviler, men kommer på offensiven og forholder seg til den virkeligheten vi kjenner så altfor godt på ferdselsårene, ikke minst i nord. Det representerer en betydelig risiko for den vanlige trafikant, men betyr også bilberging, stengte veier og trafikal kork.

Det er tidvis parodiske tilstander i Kløfta og Rafsbotnlia, til stor frustrasjon for andre trafikanter. Hvis det er noe vi ikke trenger er det utålmodige bilister på glatta som tar forbikjøring. Denne uka toppet det seg, når selv passasjen mellom rundkjøringen ved helsesenteret til rundkjøringen i Kvilekrysset ble for krevende for dekk og maskineri.

Det er ganske enkelt utrolig at sjåfører bruker et døgn på å slure seg gjennom kommunen, til tross for stort snøfall og temmelig opplagte indikasjoner på at kjettingføre er i anmarsj. Det handler ofte om utenlandske sjåfører uten nødvendig kunnskap, men det finnes i høyeste grad også norske vogntog som sliter på E6 og dermed skaper farlige situasjoner.

Parallelt med økt kontrollvirksomhet, bør det jobbes for en holdningsendring. Kunnskap om vær og føre må være med på turen og det bør ikke være det helt store problemet å kartlegge hvilke bedrifter, eiere og sjåfører som er gjengangere. Kjettingen må ikke bare være med, den må være på. I tillegg er det naturligvis ekstremt viktig at sjåfører fra andre land ikke tringes til høyere fart og brudd på hviletid på grunn av sosial dumping, såkalt kabotasje. Konkurranseforholdene må være like og forutsigbare, en jungel som krever opprydding.

Transporten lang veiene i nord handler i stor grad om varetransport, men også om frakt av fiskeprodukter til kontinentet. Vi håper også de som kjøper tjenester er bevisst på at det bør være kvalitet i alle ledd i verdikjeden, helt til varen har nådd markedet.