Nå trenger Frp gode sjakktrekk

leder

Alta Frp må klare seg uten sine to største profiler i kampen om makta i Alta. Det betyr at erstatter Odd Erling Mikalsen bør ha både ett og to «sjakktrekk» på gang når det spisser seg til.

Det er nemlig den profilerte sjakkspilleren og regnskapsføreren fra Øvre Alta som må til pers når kortene må stokkes om og trumfkortet plutselig forsvant. Ikke nok med at Bengt Rune Strifeldt dro til Løvebakken etter valget i 2017, men i forrige uke ble det klart at partiets opplagte ordførerkandidat Ronny Berg valgte å trekke seg fra 1. plassen.

De to har på sett og vis gjort Alta til en av de mest markante Frp-kommunene i landet, enten man liker det eller ikke. I kommunevalgene har de hatt potensial på rundt 20 prosentpoeng, mens over 30 prosentpoeng av altastemmene i stortingsvalget gjorde at Frp sikret mandatet fra Finnmark med god margin.

Nå vil de to sikkert bidra i valgkampen med både råd og rutine, men Mikalsen må selv ta duellene med Arbeiderpartiets ordførerkandidat Monica Nielsen – i tillegg til å bygge opp tillit og relasjoner til samarbeidspartnere. Det er fristende å anta at helgas utspill i skoledebatten var et lite frieri til både Venstre og Senterpartiet, som ønsker omkamp om sentrumsskolen. Sp har gått lengre enn som så og faktisk stilt ultimatum. De vil ikke støtte et parti som står fast på skolevedtaket – og Frp gikk i helga langt i å argumentere for at kostnadene blir for store.

Det er aldri hyggelig å snuble i startblokka, spesielt når partiet er revansjesugen etter en helt spesiell konstituering og maktovertakelse for drøyt tre år siden. Borgerlig side har definitivt fått en utfordring i fanget, selv om både valgkamp og valg er langt unna. For Høyre og Bjørn Roald Mikkelsen kan dette være en aldri så liten mulighet til å utfordre Frp om hegemoniet på borgerlig side.

Ronny Bergs rutine og posisjon hadde naturligvis vært viktig i valgkampen, men det er ikke sikkert at endringen skaper den helt store forskjellen internt. Ofte vil frafallet av en sterk og samlende kandidat påvirke klimaet, men her må vi huske på at Ronny Berg har vært i regjeringskvartalet og at Mikalsen som lokallagsleder har en naturlig lederrolle.

Ventlig vil Mikalsen være den eneste kumulerte politikeren i Frp, noe som gjør at det kan blir en liten intern fight mellom politikere som Rut Olsen, Odd Eilert Persen og Claus Jørstad. Uavhengig av listeplassering, kan de på egen kjøl sikre seg gode posisjoner.